“A nadie se le fabrican delitos”; responde AMLO a carta de Rosario Robles

México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su administración no le fabrican delitos a nadie; esto tras una carta en la que Rosario Robles pidió su ayuda.

“A nadie se le persigue, a nadie se le fabrican delitos. Eso ya se tiró a la basura, eso pasó antes cuando a los adversarios les inventaban delitos. Eso se hizo durante mucho tiempo, nosotros no actuamos de esa manera”, aseguró el mandatario.

Cabe señalar que Robles mandó una carta a AMLO para pedirle un juicio justo y dijo que lamenta mucho el caso pero no depende de él, pues está en manos de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial.

“Lamento mucho todo esto, nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie, lo dije desde mi toma de protesta, no es mi fuerte la venganza. Nosotros no podemos detener procesos en curso, procesos iniciados, en este caso eran denuncias que se habían presentado con anterioridad y corresponde resolver estos temas tanto a la Fiscalía General que es autónoma, independiente”, aseveró.

Los abogados en el caso de Rosario Robles, exfuncionaria de México, aseguran que se trata de una venganza política.

Sin embargo, no han logrado presentar pruebas que fundamenten sus teorías. Cabe señalar que será en los tribunales que se termine de definir la situación de Robles.

