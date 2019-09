Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- Desde el estado de Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por su gabinete de seguridad, dio su conferencia matutina de este viernes.

El primer mandatario destacó que “Mérida es uno de los estados más seguros, en donde prácticamente no hay violencia e inseguridad”, gracias al trabajo de sus autoridades, por lo que destacó que es un “ejemplo a seguir”.

En este marco, el gobernador Mauricio Vila refirió que su estado es el más pacífico de todo el país, al referir que el 66.6 por ciento de la población se siente segura; se tiene la tasa más baja de homicidios dolosos, con 0.81 por cada 100 habitantes; y con el menor número de secuestros, pues de enero a julio no se reportó ninguno.

Además, para mantener vigilado el crecimiento de la zona metropolitana, en el mes de abril se creó la Policía Estatal Metropolitana conformada por 381 nuevos elementos.

Agregó que como parte del programa de dignificación del policía, se dan los mejores sueldos del país a los elementos policiales, se realizan estrictos controles de confianza, se les capacita en el nivel de bachillerato y licenciatura, y se brindan becas del 100 por ciento a sus hijos que estudien la universidad, ya sea en una institución pública o privada; entre otras acciones.

Entre los riesgos a la seguridad que existen en el estado, Vila refirió que se tiene atención especial al robo a casa habitación, el narcomenudeo, la pesca furtiva y la frontera con Quintana Roo y Campeche.

Así mismo, adelantó que se invertirán 2 mil 600 millones de pesos para el programa Yucatán Seguro.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, agregó que en el estado hay un despliegue de 9 mil 976 elementos de seguridad.

Destacó que Yucatán ocupa el lugar 24 a nivel nacional en inseguridad si se suman todos los delitos, y el último sitio en homicidios dolosos.

Luego de la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma educativa en la Cámara de Diputados, el primer mandatario afirmó que esto era algo necesario y que dicha reforma nunca debió avalarse ya que solo fue una excusa para avanzar en la privatización de la educación y someter al magisterio.

Reiteró que la cancelación de la reforma impulsada por el gobierno anterior tenga como fin regresar al sistema de venta de plazas magisteriales, y confió en que el Senado apruebe las leyes secundarias, para iniciar una nueva etapa para mejorar la educación.

“Que bien que se dio este paso, desde luego hay polémica y qué bueno que se traten estos asuntos; antes era una vergüenza porque se aprobaban las leyes por unanimidad, había un control casi absoluto, lo que no tiene nada que ver con la democracia”, expresó el mandatario y afirmó que en el otorgamiento de plazas participarán el gobierno federal, los estados y el magisterio.

Sobre la carta dada a conocer el día de ayer por la hija de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en la que le pide al presidente un juicio justo y no actuar con “saña”, el Ejecutivo federal sostuvo que no hay confabulación de las instituciones para perjudicarla.

López Obrador subrayó que en su gobierno no se persigue a nadie ni se fabrican delincuentes y lamentó la situación que enfrenta quien fuera la primera jefa de Gobierno de la capital del país.

Subrayó que no está en sus manos detener procesos que ya están en curso por denuncias presentadas con anterioridad.

“Lamento mucho todo esto, nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie; lo dije desde mi toma de posesión: no es mi fuerte la venganza; no podemos detener proceso en curso, iniciados”, expresó.

Añadió que eso corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), “que es autónoma, independiente, no depende del presidente”, además de que hay participación del Poder Judicial de la Federación, que también es un órgano autónomo e independiente.

El Ejecutivo federal afirmó que el dictamen de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que inhabilita a Robles Berlanga por un periodo de 10 años para ejercer cargos en la administración pública federal por falsear su declaración patrimonial, es un trámite administrativo y no implica una decisión judicial.

“A nadie se le fabrican delitos, eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia. Eso era antes, cuando a los adversarios, a los que consideraban enemigos, los destruían creándoles, fabricándoles delitos, eso se había hasta hace poco y se hizo durante mucho tiempo en los gobiernos anteriores, nosotros no actuamos de esa manera”, puntualizó.

Al ser cuestionado sobre una posible legalización de algunas drogas, López Obrador no descartó que se lleve a cabo una consulta en torno al tema, sobre todo las que son utilizadas con propósitos médicos y curativos.

Agregó que podría haber “una reflexión colectiva sobre este tema de legalización de las drogas, sobre todo drogas curativas o para atención médica, no descarto eso”.

No obstante, dijo que por ahora se están aplicando otras políticas en asuntos relacionados con garantizar la paz y la seguridad en el país, pero consideró que la legalización “también es parte de la cadena para garantizar la seguridad”, como lo propuso ayer en esta ciudad, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Sin embargo, El jefe del Ejecutivo federal indicó que por el momento “estamos haciendo lo que consideramos más importante: que haya bienestar, que no haya corrupción, que se separe la delincuencia de la autoridad”, puntualizó.

Recordó que hoy se reunirá con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, para trabajar en un acuerdo conjunto y enfrentar el fenómeno migratorio.

“Me voy a reunir con el presidente electo de Guatemala aquí en esta zona, vamos a ponernos de acuerdo para trabajar conjuntamente y enfrentar el fenómeno migratorio. Anoche lo saludé y quedamos de vernos hoy”, comentó.

López Obrador afirmó que el Poder Judicial ya desechó algunos de los amparos interpuestos en contra del aeropuerto en Santa Lucía, pues no afecta el medio ambiente, por lo que pronto no habrá ningún obstáculo legal para construir la terminal aérea.

Aseguró que ya se tiene el proyecto, las autorizaciones de impacto ambiental, además de que “se están resolviendo los amparos y ya tenemos el dinero y no se va a requerir de inversión extranjera, se va a hacer con presupuesto público”.

Tras señalar que el interponer amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía se convirtió en deporte nacional, el mandatario federal afirmó que quienes lo hacen es meramente por razones políticas, “nada más por obstaculizar”, pero la obra se terminará en 2021 como se dijo.

En este contexto, López Obrador indicó que instruirá a los funcionarios de su gobierno para que no se detenga la construcción del Tren Maya, proyecto prioritario que generará empleos y ayudará a reactivar la economía del sureste mexicano, además de que no provocará afectaciones.