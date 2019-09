Cría cuervos y te sacarán los ojos, Morena

Miryam Gomezcésar.

Cuando las potencias mundiales amenazan la paz internacional y la violencia de los grupos radicales genera tantos problemas que ponen en riesgo la vida misma, en Mérida se realiza la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz (The 17th World Summit of Nobel Peace Laureates) con la presencia de importantes figuras internacionales.

Resalta la asistencia del expresidente sudafricano Frederik de Klerk, liberador del líder activista Nelson Mandela, tras 27 años de prisión por su lucha contra el apartheid, fue el primer presidente negro sudafricano. Igualmente interesante es la presencia del líder sindicalista polaco de la central obrera Solidaridad, Lech Walesa.

Sin duda algo muy delicado sucede. Los temas que atrapan la atención internacional por sus probables repercusiones en economía mundial que hace temblar a los mercados es la probabilidad de que el conflicto por el ataque a los campos petroleros de Arabia Saudita, desemboque en el aumento de precios de los energéticos que derive y precipite la anunciada recesión mundial de incalculables consecuencias, impulsada por la tensión a la reacción de los países islámicos que puede salirse de control tras el atrevimiento del presidente Donald Trump de señalar a Irán como país culpable del bombardeo.

El importante llamado que el pacifismo citado en Mérida, haga a esas potencias en busca de diálogo, se une a las multitudinarias manifestaciones de jóvenes de 150 países que en todo el mundo reclaman acciones urgentes a los gobiernos y a las empresas contra un probable desastre ocasionado por el cambio climático.

El descuido de décadas logró la reacción de cientos de miles de jóvenes estudiantes y empleados que en todo el mundo decidieron unirse a la lucha de la activista sueca Greta Thunberg, la estudiante de 16 años que desde agosto del 2018 decidió iniciar una huelga por el aumento de la temperatura que se elevaba más con los incendios forestales.

Al iniciar el paro frente a las instalaciones del parlamento de Estocolmo “Huelga escolar por el clima” (“Skolstrjk för Klimatet” se lee en su pancarta), la joven activista que atrajo la atención internacional, se trasladó a Nueva York donde habrá de reunirse con manifestantes en la ONU, mientras en Mérida los discursos versan en el mismo sentido de tomar decisiones urgentes y el de la necesaria e inaplazable pacificación. A este encuentro acudió como invitado el presidente mexicano.

Aunque no todos se interesan en estos espinosos asuntos, el día de ayer en su conferencia matutina en Mérida, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió las preguntas sobre turismo, el Tren Maya y la inseguridad.

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, consideró el nivel de seguridad del estado de Yucatán “Si vemos las estadísticas, tienen el 24 lugar a nivel nacional si sumamos todos los delitos que se presentan. Y el lugar 32 (en seguridad), el último, el estado más seguro, si establecemos los delitos dolosos, es un estado con una seguridad envidiable en cuanto a lo que se presenta en las estadísticas”, dijo el militar, es contrario a lo que sucede en Quintana Roo, como reconoció el presidente.

“En el caso de seguridad es importante también decir que, así como en Quintana Roo hay dificultades en esta materia y se está trabajando para garantizar la seguridad, así, ya no sólo es Yucatán en el sureste donde hay tranquilidad, también en Campeche ya ha bajado la incidencia delictiva. Lo mismo se puede decir de Chiapas, de Oaxaca, no así de Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, para verlo regionalmente”.

Basta mencionar que, mientras la delincuencia demuestra su capacidad de organización y fuerza, el desorden administrativo en los gobiernos municipales, el estatal y en los poderes Legislativo y Judicial, es un caos, un verdadero atentado.

El referente más reciente podemos verlo en el congreso local donde los diputados se enfrascaron en un pleito canibalesco para mostrar su poderío a madrazo limpio, con patadas, jaloneos, fintas, empujones y mentadas ilustrativas de lo que será el trabajo parlamentario en la XVI Legislatura.

Ahí, donde se supone debería imperar la inteligencia, el conocimiento y la reflexión sobre los temas más urgentes acumulados, que son muchos, valió bolillo el esfuerzo electoral y las herencias de la reelección legislativa en este inacabado mes patrio que más bien pareció pétreo donde se escribe la desastrosa historia política local.

Lo cierto es que los rijosos en pocas horas acabaron con la esperanza de los ciudadanos que pensaron votar por algo distinto pero la realidad remarca esos errores y subraya la urgente necesidad de cerrar los espacios de representación popular a la ignorancia, la hipocresía y la incapacidad, algo deseable pero poco probable que suceda en la tremenda realidad colectiva.

Al final, se hizo un lío el reparto de comisiones, el elegido presidente de la Mesa Directiva que es el diputado verde ecologista Gustavo Miranda, propuso destinar más presupuesto a Seguridad Pública por tratarse del problema principal en el estado, aunque alguien esparció el rumor de su renuncia a tan importante cargo, la información corrió como reguero de pólvora que él mismo desmintió aunque hay necios que insisten en asegurar que será relevado este lunes 23 de septiembre, por la diputada también verde ecologista, Tyara Scheleske.

Y no se trata de ser mal pensados porque es sabido que una cosa es decir y prometer y otra, cumplir. Fueron tantos los errores heredados por la XV Legislatura, que la actual ya despierta las mismas dudas de su propósito verdadero, íntimo al repetirse las mismas formas y esquemas para lograr arrebatar la curul en medio de cuestionamientos por la falta de seriedad como se condujeron y siguen haciéndolo.

La realidad no perdona a ningún partido ni a sus representantes en el congreso y los gobiernos. Son muy pocos los que se salvan de los escándalos relacionados a su ejercicio en la función pública, tan proclives a cometer excesos, actos de corrupción y esa facilidad para la colusión que tanto decepciona a los ciudadanos que ni son escuchados, no son apoyados, ni mucho menos respetados por sus representantes.

El problema es que al utilizarlos, por el escabroso juego que implica traición y abandono, los ciudadanos viven su realidad con esa dolorosa sensación que causa la decepción mientras los políticos se apresuran para ocuparse en trabajar con miras en la siguiente sucesión, aumentan los nombres y las apuestas de por cuál partido decidirá ir cada quien para su participación, mientras los ciudadanos piensan en cómo asegurar su ingreso para sobrevivir en esta jungla.

Morena, que ha sido la tabla de salvación para muchos que luchan contra la imposición de candidatos en los otros partidos, vive su saturación y desorden interno propio pero sin lograr reorganizarse, permanece con las puertas abiertas para dar cabida a las mismas figuras, muchas de las cuales causaron la destrucción de los partidos tradicionales que abandonaron en algo parecido a una macabra simulación.

Pese a la acumulación temprana de nombres como el de Arturo Contreras Castillo, Marybel Villegas Canché, José Luis Pech Varguez, Luis Alegre, Pedro Joaquín Delbouis que ya se barajan en la política al encabezar la larguísima lista de impaciente espera a “los tiempos” adecuados para demostrar sus virtudes, la lista de suspirantes crece y crecerá per se.

La pregunta de rigor es si en estas condiciones ¿Se puede tener esperanza? está unida siempre a la idea de la posibilidad de un cambio verdadero que ahora sí podría darse aunque se trate de una mera ilusión por ser los procesos idénticos a los anteriores. A pesar de que muchos en Morena no han entendido la importancia del prestigio y la dignidad y jalan a contra corriente, el presidente no se cansa de afirmar que él es una persona honesta que cree en la austeridad porque no se vale tener un gobierno rico con un pueblo pobre.

Aunque su conducta contraste con la de algunos morenistas que dan al traste su interés de luchar contra la corrupción y la impunidad, él insiste pese a la realidad del proceder humano en los espacios de poder, como sucede en Quintana Roo, donde, por poner un ejemplo, la alcaldesa Mara Lezama, ha demostrado un descuido inexplicable que puede afectar la confianza ciudadana a los principios de la 4aT.

El despropósito de esta semana que empaña la llamada austeridad republicana que exige a sus gobernantes y representantes populares evitar gastos excesivos y dispendio con gasto público, ha sido mal interpretada al menos en Cancún, cuyo gobierno intenta imprimir un sello de rectitud pero algo siempre sucede que sale mal, como sucedió al infiltrarse y hacer públicas las facturas por la compra de un par de vehículos un GL 43 AMG 2019 Coupé negro y un CLA 250 Sport rojo, ambos Mercedes Benz de lujo pagados en una sola exhibición hace apenas un par de meses a nombre de los familiares de la alcaldesa. Nuevamente un infierno informativo desembocado por el descuido pese a las buenas intenciones de la edil.

Aunque Mara Lezama afirma que su esposo Omar Terrazas y su hijo Omar Terrazas Lezama responderán legalmente, en lo que son peras o manzanas, el daño está hecho, su plumaje manchado y el resultado del descrédito resalta las carencias en un equipo de asesores y colaboradores que la rodean, tan deforme como descuidado. Lamentable que suceda para alguien que quiere llegar más lejos.

Trátese o no de actos de corrupción, no hubo un correcto manejo en el control de daños. En este sentido, por razones y casos similares el propio AMLO ha mencionado que, de seguir la misma tendencia en su partido, él mismo abandonaría Morena.