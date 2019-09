Filtran el ‘pack’ del Julio Camejo

México.- A través de redes sociales, se ha filtrado una imagen del actor Julio Camejo completamente desnudo, en la cual se observa al cubano sin ropa frente al espejo mientras se toma la foto.

Ahora es #juliocamejo que necedad de tomarse fotos así… luego no se quejen!!! ??? pic.twitter.com/zUt4EGxUlc — Mariana Zepeda ? (@Mariana_Zepeda) September 20, 2019

Al respecto, mediante un video en Instagram, Camejo aclaró que sus cuentas fueron hackeadas, fue por ello que la foto se filtró sin su autorización.

“Ya saben que me hackearon, que subieron una foto íntima mía, si la vieron bien, sino pues… ahí está, no puedo hacer nada al respecto”, mencionó Julio.

A su vez, el actor aprovechó para enviar un mensaje a la persona que tomó sus cuentas: “Hermano o hermana, no como amenazas, no como miedo y no como extorsión, así que si quieres subir todo lo que quieras subir de mí, súbelo”, dijo.