VIDEO. Comunidad LGBT no pide tener más derechos, simplemente igualdad: Ricky Martín

México.– El cantante puertoriqueño, Ricky Martin, reiteró su lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+ durante su participación en la ceremonia de clausura de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz 2019, que se llevó a cabo este sábado en Mérida, Yucatán.

“Mi comunidad LGBT, quienes a pesar de sus grandes talentos, significativas aportaciones en el quehacer humano, siguen siendo objeto de rechazo y profundas creencias producto del desconocimiento. La igualdad, el respeto y la tolerancia tienen que ser parte de nuestra vida”, afirmó en un emotivo discurso.

Tras recibir el Peace Summit Award, el boricua, aseguró que lo que busca la comunidad LGBTI+ no es tener más ni menos derechos, sino igualdad.

“Es muy sencillo, no pedimos tener más derechos que el resto de los ciudadanos, no pedimos tener menos derechos, simplemente queremos igualdad. A todos esos grandes activistas que luchan por la igualdad por favor no se den por vencidos”.

Cabe recordar que el Congreso de Yucatán rechazara por segunda ocasión la iniciativa que daba paso al matrimonio igualitario.

“La igualdad el respeto y la tolerancia tienen que ser parte de nuestra vida; el derecho de cada ser humano a vivir libremente tienen que ser respetado”.

Ricky Martin también se pronunció por la educación, tema central del evento, y manifestó la necesidad de dejar de aceptar como algo normal las crisis humanitarias.

“La educación no es un fin, es el trayecto que nos conduce al entendimiento y respeto de que todos los habitantes de este planeta tenemos los mismos derechos, no importa nuestra raza, creencias y orientación sexual, que debe ser respetada por todos los gobiernos que nos rigen”.

Consideró “juntos podemos vencer la ignorancia y el atropello a la dignidad humana que nos niega el acceso a vivir las mismas oportunidades de inclusión y armonía”.