VIDEO. Joy pide al Congreso de Yucatán aprobar matrimonio igualitario

La cantante Joy Huerta reclamó al estado de Yucatán por no aprobar el matrimonio igualitario en la entidad, durante su participación en la XVII Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz.

La vocalista de Jesse & Joy aseguró “Por segunda ocasión el Congreso de Yucatán negó el matrimonio igualitario, pero yo me metí a leer la Constitución de México y el Artículo 1 dice: ‘todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse”.

“Esta es mi parte preferida: ‘queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.

Acusó a las autoridades estatales de estar violando los derechos humanos de sus habitantes, además de estar desconociendo la constitución del país.

“En México somos más de 12 millones de personas que pertenecemos a la comunidad LGBTI+ y yo me incluyo, por eso agradezco estar en este panel, porque se me está incluyendo no solo como artista, sino también como miembro de la comunidad LGBTI+ (…)”

Asimismo, hizo hincapié en que México es un país laico y como tal, exige respetar la orientación sexual de sus habitantes.

“México es un país laico y así como nosotros no queremos cambiar ideologías religiosas y las respetamos, simplemente estamos pidiendo que también se reconozcan nuestros propios derechos como seres humanos, pero también nuestros derechos constitucionales”.