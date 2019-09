Con una beca para jugar beisbol a lo mejor no hubiese sido presidente: AMLO

México.- Al recibir a la selección nacional de béisbol campeona de la Serie Mundial Cal Ripken Jr. 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si él hubiera tenido de joven una beca para practicar el deporte, tal vez no hubiera sido mandatario.

“Están invitados para participar en las escuelas, van a haber becas, van a estar estudiando, becados, y jugando béisbol. Yo hubiese querido eso en mis tiempos, a lo mejor no hubiese llegado a la Presidencia porque mi vicio era jugando béisbol, porque antes no había estas oportunidades, uno se formaba en el campo, en el llano”, narró.

Tras felicitar a los adolescentes, el titular del Ejecutivo contó más sobre su juventud y gusto por el beisbol.

“Yo jugaba center fielder y era yo bueno, hasta me pagaban. ¿Saben ustedes lo qué es ‘camaronear’? Los camarones hacen eso, le pagan a uno, eso se le conoce mucho en el béisbol, y no me cuidaba yo, entonces, me iba yo de fielder y tiraba yo a home, y a veces sin calentar y sin spikes (los tenis especiales para el deporte) que ese es lo otro, el spike es muy bueno porque sirve para afianzar, ahora se acostumbra a practicar con tenis, eso está mal eso afecta el brazo”, dijo.

Con su anécdota, López Obrador pidió a los jóvenes tener disciplina y cuidarse, pues él no lo hizo y se lastimó un brazo.

“Entonces, tiraba yo, pero a la altura de un perro, de center a home hasta que me quedé mocho por no cuidarme, y luego tuve que bajar a jugar tercero, porque cuando uno juega béisbol, aunque no tenga buen brazo, tiene uno manera de sacar rápido la pelota, entonces, tercero. Y ya ahora juego primero, cuando juego”, contó.

“Pero hay que cuidarse, sobre todo el brazo, eso es muy importante; y ser muy disciplinado y siempre, siempre, siempre, calentar, siempre hacer ejercicio, siempre estirarse”.

El equipo integrado por niños de 12 y 13 años que visitó este lunes a López Obrador venció por 4-1 al representativo de Hawai en la final celebrada en agosto pasado en Branson, Missouri, Estados Unidos.

El mandatario saludó de mano, conversó y se tomó la fotografía con los integrantes de la escuadra mexicana, quienes –dijo– “son ya prospectos y tienen madera para ser buenos beisbolistas. Si se aplican, van a salir adelante”.

El Ejecutivo federal destacó el programa que impulsa para crear academias de béisbol, en las cuales se podrá estudiar y practicar el deporte con miras a ser profesionales de grandes.

“Si pasa el tiempo y no dan el ancho, terminan la escuela y les queda la carrera; pero si salen adelante, (pueden ir) a jugar béisbol profesional en México y en Grandes Ligas, ese es el propósito”, mencionó López Obrador.

Acompañaron al presidente Édgar González Sabín, titular de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (ProBeis); Karim García Aguayo, manager de la selección campeona, y Robert P. Faherty Jr., vicepresidente de la Liga Babe Ruth.

Forbes