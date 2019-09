Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– En su conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel Lópe Obrador respondió a los siguientes cuestionamientos:

Como parte del ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que en la semana del 16 al 20 de septiembre detectó nueve gasolineras con irregularidades por no servir litros de a litro.

En este lapso se atendieron a nivel nacional 369 denuncias, realizadas a través de la app Litro por Litro, con 191 visitas. Así, 12 mangueras bombas fueron inmovilizadas.

Destacó que la aplicación ya cuenta con 102 mil 159 descargas con buenos comentarios por parte de los usuarios de los sistemas iOS y Android.

En la semana de referencia, la gasolina regular tuvo su precio más alto en Zapopan, Jalisco dónde alcanzó los 21.52 pesos por litro, mientras que el más bajo se registró en Centro, Tabasco en 17.80 pesos.

En el caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se encontró en Monterrey, Nuevo León, en 22 pesos, en contraste, el más económico lo tuvo Agua Dulce, Veracruz, en 18.96 pesos por cada litro vendido.

Por su parte, el Diésel se vendió más alto en Hermosillo, Sonora, en 21.99 pesos por litro y se ofertó más bajo en Igualapa, Guerrero en 19.89 pesos por litro.

Sheffield Padilla detalló que en el caso del Gas LP, en la venta por tanques estacionarios, Chihuahua, Chihuahua registró el precio más elevado en 10.99 pesos por litro y el más económico en Santiago Mihuatlán, Puebla, en 6.87 pesos.

Mientras que en la venta por cilindros, Los Cabos, Baja California Sur, tuvo el precio más alto al vender el combustible en 20.50 pesos por kilo, en tanto, en Tarimbaro, Michoacán se ofreció en 14.08 pesos.

El Ejecutivo federal adelantó que en breve se lanzará una convocatoria para contratar a más enfermeras, médicos y especialistas, a fin de resolver las vacantes en el sector salud y enfrentar los obstáculos en materia laboral y profesional. Además, reiteró que se destinarán 40 mil millones de pesos para el sector salud para 2020.

“En una semana se presentará el programa para la contratación de médicos, enfermeras y especialistas”, indicó al resaltar que el Programa IMSS Bienestar atiende un porcentaje considerable de mujeres embarazadas.

“Se trata de hospitales donde nacen mínimo dos niños diarios y en otros hasta cinco diarios”, detalló López Obrador.

En este marco, destacó que el referido Programa IMSS Bienestar otorga mejor servicio de salud que el ISSSTE y que se trabaja para que no falten medicinas, médicos y enfermeras, “que se mejore la infraestructura hospitalaria y se basifique al personal de salud”.

Rrefirió que si bien el personal médico combina su trabajo en el sector salud con consultorios y de esa manera complementan sus ingresos, “lo cual considero legal y legítimo”, dijo que también en las comunidades apartadas se requieren médicos y especialistas, para atender primero a los que más necesitan la salud.

Al planteársele una denuncia del periodista José Serrano de Sin Censura, respecto al vínculo político entre el dueño del portal Animal político con el actual senador Miguel Ángel Osorio Chong y el exdirector del Infonavit, David Penchina, el Presidente destacó la importancia de separar el poder político del poder económico y reiteró que no tiene ninguna presión de los medios de comunicación ni de empresas.

“No tengo presión de medios de comunicación, no tengo presión de empresas. A veces hay cuestionamientos a lo que hace el gobierno, pero es normal, es democracia; lo importante es no mezclar el poder económico con el poder político, es como no mezclar la delincuencia con la autoridad, es otro vicio que había”, respondió López Obrador al ser cuestionado sobre la separación del poder político del poder mediático (medios de comunicación).

Reiteró que solo si existe una denuncia se podría investigar dicho vínculo o protección de Animal Políticos a Osorio y Penchina, pues su gobierno no perseguirá a nadie.

López Obrador descartó que exista persecusión política en la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación por enriquecimiento ilícito en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue denunciado por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

“La Fiscalía tiene que atender todas las denuncias que se presenten y esclarecer los hechos. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva, no adelantarnos y tener confianza en la Fiscalía.

“Nosotros no actuamos de manera perversa, nosotros no somos como los gobierno anteriores que usaban la Procuraduría para perseguir a los opositores, para fabricarles delitos o para proteger a los presuntos delincuentes”, reiteró.

El primer mandatario dejó en claro que él sólo sugirió un método de elección para la renovación de la presidencia de Morena, con el propósito de que no haya confrontación interna, pero “no tiene intención de meterse en asuntos internos de ningún partido”.

Ante las denuncias de algunos aspirantes de Morena sobre el uso de los Servidores de la Nación para favorecer a algunos candidatos, López Obrador sentenció que si se utilizan recursos o el tiempo para favorecer a candidatos “están cometiendo un delito”. “Si hay pruebas que se denuncie en la Fiscalía Anticorrupción”.

“Sin comentarios”, respondió el presidente López Obrador sobre el llamado del exmandatario Vicente Fox para “darle en madre a Cuarta Transformación”.

Tras la renuncia de Pedro Salmerón como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), el Presidente lamentó la decisión y dijo que lo respeta pues “es un gran historiador, un extraordinario intelectual, de primer orden”.

Refirió que dicha decisión “ayudó porque de esta manera deja sin argumentos a los adversarios”, separando el lazo familiar con los opositores.

“Pedro vale más como investigador que como funcionario”, destacó.

La salida de Salmerón se dio luego de calificar de “valientes”a miembros de la Liga 23 de septiembre que asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada en un intento de secuestro, en 1973.

López Obrador anunció un incremento en materia de refinería al pasar de 38 por ciento de capacidad al 50 por ciento. “Estamos invirtiendo en las refinerías. No se hacía, llevaba tiempo y encontramos que no se procesaba petróleo crudo suficiente porque no estaban trajinando a toda su capacidad, en general siguen sin estar operando a toda su capacidad y estamos produciendo muy poco”.

Destacó que “el ejemplo más claro de producción en las refinerías es que en 15 años invirtieron ocho mil millones de dólares en las refinerías de Minatitlán, Cadereyta y Madero”.

Detalló que en esta materia, este año la inversión fue de siete mil 500 millones de pesos y se amplió e inició un proceso de rehabilitación.

“Eso nos ha permitido hasta ahora aumentar la producción en conjunto y voy a traer a detalle cómo está cada una queremos llevar al 75 por ciento la producción al año próximo, porque vamos a repetir la inversión”, puntualizó.

Ante la petición de organizaciones y ciudadanos de que se declare emergencia climática, López Obrador dijo que más que “lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente para reforestar, limpiar el agua y evitar que se siga contaminando tanto el agua como aire, que no se siga destruyendo el territorio”.

“Estoy muy satisfecho porque estamos sembrando árboles maderables como nunca en el país, es una lucha que se está dando porque sigue habiendo tala clandestina y se está haciendo todo lo posible porque se destruyan los bosques”, aseveró.