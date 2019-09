¿Y por qué las están matando?

Patricia Betaza.

Mientras que en la Ciudad de México está la discusión si se debe o no decretar la alerta de género y si se tienen que revisar sus mecanismos –según propone la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum–, España realizó un interesante y novedoso estudio para saber qué hay exactamente detrás de cada crimen de un hombre contra su pareja, los crímenes machistas. El resultado es escalofriante: no necesariamente hay violencia previa contra las víctimas. Es decir, muchas de las muertes violentas contra una mujer NO se pueden prevenir. Eso allá en España ¿qué pasará en México?

La clasificación del delito de feminicidio es reciente en nuestro país. Las alertas de género comenzaron a ponerse en práctica en el 2015. Fue el Estado de México, entonces gobernado por Eruviel Ávila, la entidad “pionera” en establecer el mecanismo, pero efectivamente de muy poco ha servido. Los crímenes y la violencia contra las mujeres siguen al alza en el país, o tal vez hoy se sabe más al respecto.

Por eso me parece pertinente traer a cuenta la investigación que se hizo en España. Por supuesto NO hay comparativo en cuanto a las cifras de feminicidios entre los dos países. Sesenta mujeres muertas violentamente en promedio al año en la madre patria, contra los poco más de tres mil mujeres asesinadas en México en 2017.

¿Por qué los hombres matan a las mujeres? Es el título del reportaje publicado en el periódico El País en 2017. Según el reportaje de Patricia Ortega, los primeros datos de la investigación inédita sobre los homicidios cometidos por hombres contra sus parejas revelaron que 45 por ciento de los casos no tenían antecedentes de violencia, es decir, fueron producto de agresiones ocasionales y en pocas palabras, impredecibles. Treinta por ciento cometidos por hombres inestables emocionalmente, 20 por ciento fueron cometidos por sociópatas y 5 por ciento por psicópatas. Eso como digo, en España.

Aquí en México hasta ahora son 18 las entidades en el país con alertas de género. Según estadísticas del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, los crímenes siguen al alza en estos últimos tres meses, en general entre hombres y mujeres, poco más de tres mil mensuales. Aquí otro dato más para analizar: la espiral de violencia está imparable sin respetar género.

Sheinbaum está dispuesta a acatar la Alerta de Violencia de Genero en la capital del país si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres, CONAVIM así lo decide. Adelantó que el martes presentará la iniciativa de la Ley del Banco de ADN al Congreso de la CDMX.

NO estaría mal que además de que se analicen los mecanismos de las Alertas, se hiciera un estudio para ver por qué están matando a las mujeres, porque además del machismo no hay que olvidar que el crimen organizado está detrás del aumento imparable de víctimas mortales, sean hombres y mujeres.

El panorama es muy complejo no solo para la CDMX. El país entero está bajo el asedio criminal.