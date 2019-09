La normalización fomenta el consumo de productos de calidad: Francisco Cervantes, CONCAMIN

Sofía Salinas.

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, inauguró el Foro de Normalización 2019, convocado por CONCAMIN y COMENOR, Consejo Mexicano de Normalización.

En su discurso, pronunciado en el Foro ‘La importancia estratégica del SISMENEC para los sectores productivos’, Cervantes dio a conocer la visión de los industriales y de los retos que gobierno e industria tienen para lograr el bienestar social.

Aquí sus palabras:

“Actualmente México atraviesa por una etapa de bajo crecimiento, continuada por una desaceleración de los principales sectores productivos, este panorama tiene impacto directo en la mayoría de las ramas industriales, por lo que trabajar en el impulso de la industria, se ha vuelto fundamental.

“El desarrollo económico y social de México se encuentra correlacionado con las capacidades productivas. La creación y distribución de riqueza se realiza a través de las empresas, privadas y públicas, con las que la nación cuenta.

“Un modelo económico socialmente sustentable, precisa de finanzas productivas viables, capaces de propiciar estabilidad social, por medio del empleo.

“Una política industrial definida por el conjunto y con un gobierno que nos permita generar mejores empleos, ampliar el espectro de acceso a sistemas de salud, y a las pensiones y a prestaciones sociales, para el bienestar de los mexicanos.

“Para generar el crecimiento se requiere de la conformación de una estrategia integral, que modifique el estado actual del sistema productivo, porque durante los últimos años no ha logrado supera el aumento promedio de 2.5 por ciento.

“La ausencia de crecimiento económico daña el tejido social, merma los factores de estabilidad y genera una deuda de la población que solamente se puede solventar produciendo un mayor aumento del Producto Interno Bruto.

“Es por ello, que de la colaboración entre las empresas formales y el gobierno, permita que el desarrollo regional y la perspectiva industrial sea un factor de estabilidad y prosperidad social a largo plazo.

“¿Qué se requiere?”, preguntó Cervantes.

“El fortalecimiento productivo de un mercado interno, invertir mucho en México para crear empleo, y las empresas que tengan un impacto positivo sobre el bienestar de la población. Gobiernos y empresas privadas debemos trabajar juntos, para lograrlo.

“Les invito a que dejemos el contenido nacional en la Junta de gobierno, aumentemos el grado de integración nacional, desde el plan de los proyectos de infraestructura, y que fortalezcamos los encadenamientos productivos de la Secretaría.

“Y aquí, si me permiten, quiero hacer un paréntesis, hoy tenemos un superávit con Estados Unidos, una de las economías que más consume en el mundo, hoy México es el número 1, por encima de China y de Canadá, y no es posible que en la industria traigamos un 2.4 por ciento de crecimiento.

“En dos palabras, somos exportadores de importaciones, el contenido nacional tenemos que elevarlo. Pero también necesitamos que los 3 niveles de gobierno impulsen, que sean alentadores para que ello puede transitar.

“Hoy dentro del marco de la edición 2019 del Foro de Normalización y Evaluación de la Conformidad, debemos promover esta importancia de generar normas, ya que la normalización fomenta el consumo de productos de calidad, protege la salud y promueve la competitividad sobre todo en los campos de la nueva tecnología, y ayuda a que todos los consumidores socialicen la tecnología.

“Para los industriales hoy es México el que vela por la construcción de una nación fuerte y solidaria fundamentada en un sistema económico productivo y socialmente incluyente.

“Les invito a que lo hagamos juntos en beneficio de todos los jóvenes.

“Enhorabuena”, manifestó el líder de la CONCAMIN.

Antes, ante un auditorio de más de 300 asistentes, industriales, y estudiantes de instituciones de educación superior, así como de Talía Vázquez, subprocuradora de PROFECO, de Gerardo Hernández Garza, presidente de COMENOR, César Hernández, comisionado nacional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, COFEMER.

Y de Hugo Gómez Sierra, presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME, de Juan Manuel Rosales, presidente del Consejo de ANCE, de Jesús Cabrera Gómez, presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, Alfonso Guati Rojo, Director General de Normas, DGN, de la Secretaría de Economía, pronunció unas palabras.

Entre otras cosas, Guati Rojo comentó:

“En este XVIII Foro de Normalización, tenemos una cuestión que reconocer, la Secretaría de Economía, que encabeza la doctora Graciela Márquez Colín y mi jefe, el subsecretario Ernesto Acevedo, me han dado perfectamente la instrucción, a partir de hechura del proyecto de la Ley de Infraestructura de la Calidad, de que seamos incluyentes.

“No pensamos en elaborar una Ley o un proyecto sólo con la visión de la Secretaría de Economía con las dependencias públicas. Me han hecho mucho hincapié, en que abramos un foro de consulta y que la participación de los que aporten elementos para la promulgación de la Ley sea esencialmente plural.

“Y permítanme decirles que así ha ocurrido. Desde que presentamos el proyecto de Ley, desde que subimos a la página del SINEC, Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad, de la Secretaría de Economía, hemos recibido más de 1,500 comentarios.

“No obstante que pusimos como fecha límite para subir comentarios el día 31 de agosto, hemos seguido recibiendo comentarios y eso a nosotros nos enorgullece, y nos llena de satisfacción porque muestra el gran interés y la gran preocupación que representa este tema en la vida de la industria.

“Quiero hacerles esa convocatoria, quiero pedirles que sigan consultando la página, que sigan aportando sus comentarios, para nosotros es muy valioso recibir información, todo tipo de perspectiva”, manifestó el titular de la DGN.

Luego de las conferencias, Juan Manuel Rosales, presidente del Consejo de ANCE, Asociación de Normalización y Certificación, presentó las conclusiones del Foro de Normalización 2019.

“En el sistema, con el COMENOR, tenemos la oportunidad de ser un ente crítico, responsable, pero también ser muy proactivo en el momento que estamos viviendo.

“Se han dado algunas modificaciones en la Ley de Metrología, Normalización, y hoy tenemos la oportunidad de poder partir desde cero, de poder transmitir este conocimiento y experiencia que hemos desarrollado dentro de las más de 4 mil organizaciones que integramos hoy el COMENOR, en estos más de 20 años de experiencia.

“Creo que ése es uno de los puntos más importantes, de tener esta visión proactiva y de construir.

“Si bien, como comentó el ingeniero Hugo Gómez, el tema del mercado, de la industria, es muy importante, si tenemos estas normas para defender no sólo a las instituciones locales sino a la industria, lo más importante, es que estas normas generan empleos y bienestar.

“Otro tema que me parece muy importante es, que estas normas nos ayudan a mantener la seguridad de nuestros consumidores, porque al final del día tanto industria manufacturera, como las organizaciones de la Evaluación de la Conformidad en eso estamos.

“También acerca de las equivalencias y la autorregulación, pudiera colocar a los actores de la Evaluación de la Conformidad en un campo desigual, también pudiera afectar a nuestros consumidores.

“Se tiene la idea de que por tener menores trámites administrativos, los productos, los servicios van a bajar de precio, lo cual no es así.

“El no tener normas sólidas, y que no exijan su cumplimiento, tienden a generar problemas en el orden del bienestar público, es decir, si no tuviéramos hoy la cantidad de normas que tenemos, en el sector eléctrico por mencionar un ejemplo, sin duda alguna pues tendríamos muchos más problemas en las instalaciones eléctricas, en edificaciones.

“Uno de los grandes beneficios que se han tenido en los últimos 25 años, que nuestros amigos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE, nos comentan, es que se han adquirido productos, que han reducido hasta un 65% el consumo de lo que se consumía hace 25 años.

“Es decir, el cumplir con normas, el demostrar, el tener una cancha pareja, ha traído muchísimos beneficios. Los gobiernos, los sectores productivos, autoridades y sociedad, debemos impulsar como un solo grupo una cultura de consumo responsable, que perfeccione los contenidos y estrategias de esta nueva Ley de Infraestructura de la Calidad.

“También algo que nos comentaron nuestros colegas del Autotransporte es que el impulsar las actividades industriales se vuelve fundamental en esta época que vivimos, y recuerdo que en las gráficas que nos presentaron se ve una tendencia no positiva, la disminución de la comercialización y fabricación de autotransportes.

“Y que una desaceleración de los principales sectores de la industria que están ligados a un nuevo modelo, obliga a buscar actividades productivas financieramente viables, capaces de propiciar estabilidad, por medio del empleo formal.

“En tu mensaje, Gerardo, mencionabas a la Industria 4.0, pienso que para aspirar a una Industria 4.0, el país requiere regulaciones y estándares a ese nivel, una estrecha vinculación con la Academia, en la educación, para que también sea de nivel 4.0.

“Si algo hemos observado de la Dirección General de Normas, es esta apertura para comenzar a ver temas de discusión, de lado de la Evaluación de la Conformidad se han identificado 3 ó 4 puntos que, si se implementan de manera inmediata, pudieran no ser tan positivos, pero lo más rescatable, es que se está abriendo el micrófono y la voz, para que las entidades que tienen más experiencia en esto, puedan aportar.

“Es lo que sería parte de la conclusión, muchas gracias”, concluyó el presidente del Consejo de ANCE.

