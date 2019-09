Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- Durante su conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la titular de Energía y el director de Pemex, informaron sobre la extrategia de rescate de la paraestatal.

En este marco, el Ejecutivo federal afirmó que es exitosa la estrategia implementada por su gobierno para rescatar a Pemex, lo que permitirá que esta empresa productiva se convierta en la palanca de desarrollo nacional.

Aseveró que ahora se impulsa la inversión pública para aumentar la producción petrolera, luego de que gobiernos anteriores no se invirtió en Petróleos Mexicanos (Pemex). “Muy irresponsable lo que hicieron, pero ya se está atendiendo y está saliendo bien”.

Al señalar que en tiempos pasados “se dedicaron a exprimir a Pemex mediante el cobro de contratos sin beneficios para la hacienda pública”, afirmó que ahora con los excedentes que se obtengan de la producción habrá más recursos para el campo, “vamos a sembrar el petróleo”, para impulsar la actividad productiva, así como lograr la autosustentabilidad alimentaria.

A pegunta expresa, aclaró que su gobierno tendrá mucho cuidado de no depender sólo del petróleo y tampoco va a modificar los términos de la reforma energética, porque afortunadamente se cuenta con 80 por ciento del potencial petrolero.

Por su parte, el director ejecutivo de Petróleos Mexicano, Octavio Romero Oropeza, aseguró que se ha tenido un repunte en la producción de petróleo y estima cerrar el año en un millón 778 mil barriles diarios.

Detalló que en noviembre de 2018 el promedio diario de la producción era de un millón 702 mil barriles, “venía una tendencia muy fuerte de declinación, de manera que en enero estábamos en un millón 626 mil barriles”.

No obstante, a partir de febrero y hasta el día de hoy se ha venido dando un incremento en la producción y en promedio a septiembre andamos en el orden de un millón 715 mil barriles, ligeramente por encima del promedio de noviembre del año pasado.

Agregó que habrá un diferimiento en la producción que está programado y va a durar alrededor de 10 días y posteriormente el pronóstico es un incremento hasta llegar a diciembre con un promedio estimado de un millón 778 mil barriles diarios.

Este diferimiento de la producción se deriva de un libramiento que se va a hacer en estos días a partir del 1 de octubre, es decir, un mantenimiento preventivo anual del buque-tanque Yúum K’ak Naab, lo cual implica un paro de 7.5 días con un diferimiento de producción de aceite de 661 mil barriles.

Asimismo, aprovechando este mantenimiento, se realizará simultáneamente una libranza en las plataformas Akal C7 y C8 para dar mantenimiento correctivo a las plantas endulzadoras de gas y otros equipos de producción, lo cual implica un paro total de 9.5 días y paro parcial de 1.5 días, con un diferimiento de 356 mil barriles de aceite.

En conjunto, la producción diferida en el mes de septiembre es de 32.8 miles de barriles por día.

Agregó que el pronóstico del mes de octubre se está planteando una producción promedio de un millón 700 mil barriles.

Para el caso de las reservas petroleras de este 2019, dijo que por primera vez en 15 años vamos a tener un incremento en las reservas 2P y 1P, producto de la actividad exploratoria y de la buena suerte. En la 2P habrá un crecimiento estimado de dos mil millones de barriles y para la 1P el incremento a finales del año será de 200 millones de barriles.

“La idea es que año con año se vaya incrementando, de manera que al final de la administración, la reserva 1P esté en 8.8 mil millones de barriles”, puntualizó.

En su oportunidad, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que avanza conforme lo previsto la rehabilitación de las seis refinerías del país para producir cada vez más combustibles, y resaltó el apoyo de los trabajadores de Pemex en los trabajos de mantenimiento y reparación.

Señaló que se han destinado, hasta ahora, 12 mil 500 millones de pesos en el Plan Emergente de Mantenimiento de las refinerías de Cadereyta, Madero, Tula, Salamanca, Minatitlán y Salina Cruz.

Explicó que en diciembre de 2018 se procesaban 507 mil barriles por día, equivalente a 32 por ciento de la capacidad de refinamiento, y que esa cantidad ha aumentado a 814 mil en el actual mes de septiembre.

“Los trabajos de mantenimiento se han hecho por administración directa. Los trabajadores de cada refinería son los que han hecho los trabajos”, señaló la funcionaria, al mencionar que ello permite un ahorro considerable de recursos.

Respecto a las declaraciones de Isabel Miranda de Wallace, quien reconoció en declaraciones a Notimex haber mandado torturar a sus víctimas, contar con tres actas de nacimiento originales de su hijo y referir que la prueba de una gota de sangre no pertenece a su hijo secuestrado, el presidente López Obrador señaló que este podría ser un caso de impunidad.

Agregó que se recurrirá a la Fiscalía General de la República para saber si existe una denuncia en contra de Wallace sobre dicha situación.

Al ser cuestionado sobre la deshumanización aplicada en recientes crímenes de la delincuencia organizada, teniendo como ejemplo el caso de Sonora cuando un comando armado prendió fuego a una casa con una familia completa dentro -incluyendo a niños-, López Obrador se dijo optimista de que su administración logrará la pacificación del país, dado que se trabaja todos los días y existe una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno para combatir ese flagelo.

Adelantó que en breve se dará un informe sobre los índices de seguridad nacional que enfrenta el país, a nueve meses de su administración.

“Estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte”, dijo al enumerar las razones en que basa su optimismo: se trabaja todos los días en forma coordinada con los demás niveles de gobierno y se da atención diaria al problema.

Además, “no delego este asunto de seguridad a nadie y diariamente encabezo el gabinete de seguridad junto con las secretarias de Marina, Defensa”, en tanto que no se permite la impunidad ni la corrupción.

También se fortalece a la Guardia Nacional (GN) al recluta y capacitan a más elementos de este cuerpo de seguridad pública; se avanza en la ampliación de los programas sociales y se moraliza al pueblo, por lo que “creo que vamos a lograr la seguridad del país”.

Respecto a las movilizaciones de elementos de la Policía Federal en contra de su incorporación a la GN , señaló que se trabaja para llegar a un acuerdo y se pasen voluntariamente, mientras que los no quieran tendrán opciones como pertenecer a un cuerpo que vigilará las instalaciones del gobierno, pero sostuvo que no se está despidiendo a nadie.

El primer mandatario refirió que el reciente amento a las tarifas de peaje se debe al aumento en la inflación, de acuerdo con información de le dio Capufe; sin embargo, señaló que bajo ese argumento habría que corregirlo, pues él se comprometió a que no se incrementaría la inflación.

“Si hay una carretera concesionada en donde la tarifa está aumentando más que la inflación, se tiene que corregir. Esto por lo que tiene que ver con Capufe, lo otro depende de las concesiones, pero no pueden abusar, aunque sean carreteras concesionadas”, aclaró.

El presidente López Obrador dijo que el proceso de extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, no estaba “bien fundamentado”, lo que ocasionó que el caso no procediera.

“Me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores que no estaba bien fundamentada; cuando se presentó la solicitud, al parecer, no se hizo adecuadamente, de conformidad con lo que establece la norma y eso estaba ocasionando que no procediera”, aseguró.