Anuies pide a diputados $17 mil millones más para presupuesto

México.- Los rectores de universidades e instituciones de educación superior solicitaron a la Cámara de Diputados una ampliación de 17 mil 230.7 millones de pesos para el próximo año, que incluyen 7 mil 678 millones para cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza superior, como prevé la reforma a la Constitución en materia educativa.

En reunión con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) alertó que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 no se incluye un fondo especial que permita hacer efectivo el derecho a la educación superior gratuita.

“Será necesario asignar los recursos suficientes para contribuir al cumplimiento de los principios constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, así como la pluri anualidad del financiamiento de la infraestructura”, indicó.

Los rectores lamentaron que desde 2016, el presupuesto ordinario para las universidades no ha crecido en términos reales y explicaron que, la matrícula no ha crecido, porque el gasto normal no atiende el aumento de jóvenes inscritos en las casas de estudio públicas.

En un documento entregado a la comisión, se explicó que el PEF 2019 para las universidades públicas estatales fue de 68 mil 917.8 millones de pesos y para el próximo año se plantean 70 mil 983.7, esto es una caída de 0.6 por ciento real.

Mientras que, para la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Abierta y a Distancia de México, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Poli, el Colegio de México y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el presupuesto en 2019 fue de 69 mil 703.2 millones de pesos.

Para el próximo año, se propone un gasto de 72 mil 307.7 millones, esto es un aumento real de solo 0.1 por ciento, indicó la ANUIES.

El presidente de la Comisión, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), propuso un acuerdo que incluya a las universidades, los sindicatos, el gobierno federal y de los estados, para romper la dinámica anual de quejas por falta de recursos a la educación superior.

“Si no, aquí vamos a estar el año próximo señalando agravios y llorando las carencias”, dijo.

La Jornada / Roberto Garduño y Enrique Méndez