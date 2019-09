Falso registro de AMLO y su esposa en el SAT como socios de empresas

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que de manera ilegal fue inscrito, junto con su esposa Beatriz Gutiérrez, en el padrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como socio de 26 empresas, lo cual ya es investigado. No descartó que se hayan falsificado documentos y resaltó que se debe castigar con rigor a los que constituyen empresas fantasmas, así como a quienes emiten facturas falsas.

Dijo que ese registro pudo ser por “venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT; por alguien que puede hacer negocio engañando o mis adversarios políticos, para que mañana aparezca que estoy haciendo negocios chuecos”. López Obrador mencionó que por ello se anticipó, “no vaya a ser que digan que estoy cometiendo ilícitos, (las empresas) están canceladas en el SAT, pero no se sabe”.

Por otro lado, ante cuestionamientos de excesos en el gasto de la pasada administración, el presidente dio a conocer un nuevo descubrimiento en la operación del avión presidencial. Dijo que en el mismo vuelo en el que se detectaron compras extraordinarias ya conocidas de millones de pesos en artículos de higiene, entre otros, se detectó una factura de siete millones de pesos, nada más por el servicio de internet. “A lo mejor eso cuesta, pero se me hace excesivo”.

Aunque dijo que habría que hacer la investigación sobre la veracidad de la factura, mencionó que estas irregularidades podrían no estar todas asociadas “a los de arriba”, sino que puede ser responsabilidad de quienes llevaban el control administrativo.

Indicó que ayer le dieron a conocer la información de que en el padrón del SAT fue inscrito como socio de 26 empresas. “¡Me rayé!, me convertí en empresario”, ironizó en conferencia de prensa.

El registro se hizo el 11 de agosto de 2019 en Boca del Río, Veracruz, en oficinas del SAT. “Me ponen como socio, a mí y a mi esposa. Advierto a los mexicanos que no soy empresario, respeto mucho a los que se dedican a esa actividad, soy servidor público. No tengo empresas, propiedades, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo.

“Nunca he tenido tarjeta de crédito aunque parezca increíble. Nunca me ha interesado el dinero, aunque pienso que no todo el que tiene es malvado… En mi filosofía, en mi manera de ser, nunca me ha importado lo material”, indicó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Quién sabe por qué hicieron esto”, dijo López Obrador. “Hay muchas posibilidades, hay que analizarlo. Desde luego lo está investigando el SAT”, y felicitó a los funcionarios de esta instancia porque “tienen un sistema para advertir cuando hay operaciones extrañas, irregulares y este fue el caso”.

La Jornada / Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia