Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Marina apoya a los afectados del huracán en Bahamas.

El primer mandatario reveló que lo inscribieron como socio en 26 empresas registradas ante el SAT, creadas en Boca del Río, Veracruz; hecho que negó categóricamente. “No tengo empresas ni soy socio mi nada, ni mi esposa”.

Detalló que de acuerdo con la información que le proporcionó el mismo SAT, todas las empresas están inscritas el 11 de agosto de 2019 y en ellas registraron como socios a él y a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. “Me rayé! Me convertí en empresario”, dijo en tono sarcástico.

Sin embargo, aclaró que no es empresario, “soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan (su salario como presidente), nunca he tenido tarjeta de crédito, nunca me ha interesado el dinero aunque no pienso que todo el que lo tiene es malvado”.

López Obrador refirió que si bien apenas ayer martes supo de esta situación y dichas empresas están canceladas en el SAT y se constató que no han hecho operaciones, decidió informar hoy “para que no vaya a ser que ya se estén cometiendo ilícitos utilizando estas empresas”.

En este contexto, el mandatario federal señaló que por eso es importante castigar con rigor a quienes constituyen empresas fantasma y con ello se quiere evitar con la reforma para que sea considerado como delito grave la creación de empresas fantasmas que significa también evasión fiscal.

“La salud es primero y tenemos que cuidar la alimentación; sobre todo, la alimentación en los niños. Estamos enfrentando graves enfermedades por alimentación”, respondió el presidente ante el cuestionamiento del etiquetado claro en alimentos procesados que contienen derivados del petróleo.

Agregó que su gobierno trabajará en campañas de concientización para comer sano y evitar el consumo de comida chatarra; así como dar información cada vez más clara a los consumidores. “Vamos a cuidar la salud del pueblo”, dijo.

Confió en que contará con el apoyo de empresas de alimentos para que se avance en dicho terreno.

El Ejecutivo federal acusó al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, de estar detrás de la “ola de amparos” contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

“Me dicen que hay un exministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el Aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados”, expresó el mandatario.

“Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima, primero porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro”, agregó.

López Obrador garantizó transparencia en la construcción de dicha terminal aérea y confió en iniciar pronto las obras, luego que sean desechados los amparos con el argumento de que impedirlas pondría el riesgo la seguridad nacional.

“Va a haber un asunto de seguridad nacional, pero al mismo tiempo toda la transparencia que se necesita”, expuso.

El mandatario detalló que “lo de seguridad nacional lo estamos haciendo porque si no, no nos permitirían hacer el aeropuerto; vean cuánto tiempo llevamos ya perdido porque estos señores están saboteando, abusando del recurso de amparo”.

“Con un poco de luz en la frente, quién puede sostener que no puede hacerse esa obra en un aeropuerto que existe desde hace más de 50 años, en el aeropuerto de Santa Lucía que es una área ya impactada”, cuestionó.

Ante el planteamiento de un estudio que muestra que los Congresos locales, en donde tiene la mayoría Morena, existe un gasto superior del 27 por ciento, incluso hay diputados que llegan a ganar 26 millones de pesos anuales, el presidente López Obrador señaló que esas prácticas son parte del antiguo régimen, el hecho de manejar presupuesto los congresos locales.

Sin embargo, refirió que “de ser cierto es indebido, no lo pongo en duda, pero debe probarse y deben informar los congresos locales a los ciudadanos, porque no debe haber estos gastos extravagantes”.

Agregó que pese a los esfuerzos de austeridad que se ha hecho en el Congreso de la Unión, no ha sido así en los locales.

“Es evidente que el licenciado Bartlett está enfrentado una campaña en contra de su persona de parte de los adversarios, y él tiene que responder como lo ha hecho“, respondió el primer mandatario sobre las “supuestas” 23 casas y 12 empresas que el titular de la CFE no incluyó en su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública.

Al respecto, López Obrador dijo que no le tiene confianza a quienes hacen estas investigaciones “porque no son honestos, siempre hay un interés económico o político, y lo digo por como he padecido calumnias de ellos, es un periodismo al servicio de los conservadores”, expresó el mandatario en conferencia de prensa.

Comentó que si bien hay grupos opositores que están en todo su derecho de cuestionar, “también nosotros tenemos nuestro derecho a dar nuestro punto de vista. Estaban acostumbrados a que nada mas ellos podían hacer cuestionamientos de todo tipo”, y se pronunció a favor de garantizar el derecho de réplica, siempre con una actitud respetuosa.

Al hacer un fuerte cuestionamiento del “corrupto régimen anterior”, agregó “que no se pasen, ahora resulta que se dan una sacudida y ahora son los paladines de la transparencia, de la libertad y la honestidad, ya basta de hipocresía, el poder es humildad y hay que actuar con rectitud, con apego a la verdad”.

López Obrador agradeció a su homólogo estadunidense, Donald Trump, sus comentarios expresados en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las acciones de México en materia migratoria.

“Agradezco el comentario al presidente Trump. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y queremos mantener una muy buena relación con Estados Unidos”, dijo luego que el martes Trump elogió el esfuerzo mexicano por detener el flujo migratorio.

“Él (Trump) utilizó una expresión que yo he utilizado y que celebro que haya coincidencia. Habló de que nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y que ellos nos respetan a nosotros”, agregó el mandatario.

López Obrador resaltó que “hay respeto mutuo, es lo que buscamos nosotros, que haya respeto mutuo y que las diferencias las podamos aclarar en paz, con diálogo, llegar a acuerdos. Y que tengamos una política de buena vecindad con el gobierno de Estados Unidos y lo hemos logrado”.

El presidente López Obrador descartó reunirse con sus antecesores Vicente Fox y Felipe Calderón, luego de las críticas que han hecho a su gobierno.

“No tengo contemplado tratar estos asuntos, no corresponde a los tiempos, no creo que sea correcto, hay que cuidar la investitura presidencial”, expresó.

“Estamos construyendo una auténtica democracia, no queremos establecer una dictadura, triunfamos precisamente para hacer a un lado a un régimen corrupto, autoritario, y tenemos que hacer valer la democracia”.

Consideró que “es fundamental en la democracia la libertad, que todo mundo se exprese y se manifieste, pero también cuidar la investitura presidencial. Si no, no estaríamos a la altura de las circunstancias”.

En el marco la Cumbre de la Acción Climática y de la 74 Asamblea de la ONU, el Ejecutivo federal afirmó que hay muchas coincidencias entre lo que propone la Agenda 2030, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno mexicano.

Aseveró que se están cumpliendo los propósitos de dicha agenda, pues se protege el medio ambiente, se prohíbe el uso de transgénicos en los alimentos, así como el uso de “fracking” en el sector energético, además de que están detenidas las concesiones mineras, en tanto no se garantice el respeto al medio ambiente.

“Estamos sembrando vida, estamos protegiendo el uso correcto, adecuado del agua, estamos trabajando en ese sentido y me adhiero, me sumo al movimiento mundial que defiende el medio ambiente”, indicó.

El mandatario federal señaló que “debemos actuar con responsabilidad para dejar a las nuevas generaciones un medio ambiente sano, no destruido, no debemos agotarnos, acabarnos, recursos que son de las nuevas generaciones”.

El presidente López Obrador celebró la tasa de inflación de 2.99 por ciento anual en la primera quincena de septiembre, la más baja en los últimos tres años, pues consideró que refleja un menor deterioro al ingreso de los trabajadores y de todos los consumidores.

Dijo que es importante que baje la inflación pero también que haya crecimiento económico; si la inflación es baja, rinde más el ingreso de los trabajadores, porque si bien se puede destinar mucho presupuesto al desarrollo social, con una inflación alta no se podrán mejorar las condiciones de vida de la población, expuso.

Mantener una inflación estable, baja, es bueno para el país, dijo al recordar que en administraciones anteriores se tenía el “mito” de que aumentar los salarios era inflacionario.

Destacó que en su gobierno se observó un incremento a las percepciones de los trabajadores como no se hacía en los últimos 36 años e insistió en que actualmente se tiene la inflación más baja de los últimos tres años.

“Engañaron durante mucho tiempo, fue una excusa para afectar el poder adquisitivo, el poder de compra de los consumidores, del pueblo, de la gente”, anotó al indicar que si se decidiera aumentar al doble el salario, sí podría tener un efecto inflacionario.

“Pero una recuperación paulatina, gradual de la pérdida de salario no produce inflación. Además, hay otros elementos importantes de control de inflación como el que no aumenten los energéticos, las gasolinas, el gas, el diésel; eso ayuda a mantener equilibrios y que no haya inflación”, subrayó.

Respecto al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) creado en 1990 bajo la administración de Ernesto Zedillo, López Obrador refirió que este mecanismo sólo sirvió para convertir deudas privadas de banqueros y empresarios en deuda pública.

“Desde luego que tuvo que ver con (Carlos) Salinas (de Gortari) pero el Fobaproa lo aplicó Ernesto Zedillo –ya estoy defendiendo a Salinas-. Lo cierto que fue en el gobierno de Zedillo que se toma decisión de convertir deudas privadas de banqueros y de empresarios en deuda pública”, señaló.

Recordó que en principio se dijo que el rescate costaría 180 mil millones de pesos “y terminó constándonos hasta ahora cerca de dos billones de pesos (…) porque cuando se lleva a cabo la operación de traslado de las cuentas privadas al público se cometen muchos abusos –todavía- y actos de corrupción”.

En este marco, insistió que se debe procurar que nunca más se apruebe un Fobaproa y confió en que se logre con reestructuraciones o negociación lograr baje “esa carga que nos dejaron. Esos son los saldos de la política neoliberal, todo fue pérdida y cargarles la deuda a los ciudadanos porque se tiene que pagar del presupuesto público”, puntualizó.