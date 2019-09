Debe SFP informar términos en que Rincón ganó licitación de SEP: AMLO

México.- La Secretaría de la Función Pública deberá informar acerca de los términos en que la empresa Bio Pappel Scribe, propiedad del empresario Miguel Rincón, que tiene una relación de compadrazgo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ganó una licitación de la Secretaría de Educación Pública, según lo informó el propio mandatario.

Durante su conferencia matutina, también señaló que tras hacer una revisión de los términos en que se aprobaron las sanciones para la emisión de facturas falsas, que le solicitaron de “buena fe” unos empresarios, se mantendrá vigente porque no se trata de un proceso fast track en contra de quien se sospeche haya emitido este tipo de documentos. Los presuntos responsables tienen varias etapas para acreditar la legalidad antes de que se les procese en un juzgado.

Aseveró que esta reforma aplica tanto para defraudores fiscales, huachicoleros o lavado de dinero, pero se aplicará de forma pareja, nada de que en unos casos si, y en otros no. “No hay de qué preocuparse, “nada más es cosa de portarnos bien, si nos portamos bien, si no somos corruptos, no defraudamos, si es no nos dedicamos al lavado de dinero, no hay nada que temer”.

Explicó que el procedimiento se inicia en el Servicio de Administración Tributaria y pasa en un primer momento a la Procuraduría Fiscal, ante la cual, el imputado puede acreditar la legalidad. En todo caso, esta Procuraduría debe incorporar elementos probatorios para turnar el caso al Juez quien decidirá si hay elementos de que se haya configurado un delito, si bien hay posibilidad de promover amparos.

Al abundar en torno a la licitación en la SEP, el presidente dijo que no estaba enterado de que había ganado Rincón este contrato, pero con independencia de que fue de forma legal, la SFP deberá informar para que no haya ni siquiera la sospecha. Hay que ser y parecer.

La Jornada / Alonso Urrutia y Alma Muñoz