Duarte: ¿Le hará el juego sucio a la 4ª?

Héctor Moctezuma de León.

Un Javier Duarte de Ochoa, muy seguro, declarando lo que quiso, e incluso manejando a la entrevistadora de la empresa Televisa fue el que se vio la mañana de ayer, en esa entrevista en donde lo menos que parece es ser un preso que lleva varios meses en un Reclusorio de la Ciudad de México.

¿Negoció el ex–gobernador de Veracruz con el gobierno de la 4ª Transformación para empinar a los priistas del sexenio pasado? ¿Es testigo protegido de la FGR? ¿Por qué tantas libertades para alguien que está acusado de delitos que no son cualquier cosa? ¿Les hará el juego sucio para salir en libertad y gozar de los millones que niega, pero que los veracruzanos saben que tiene en cantidades importantes?

Duarte presume de tener la información que hunde a funcionarios de alto nivel del peñismo, no implica de Enrique Peña Nieto, pero sí de quienes están protegidos por el fuero para garantizar su impunidad. El mensaje fue muy claro para Miguel Ángel Osorio Chong, quien convenció al ex–presidente para detener al Duarte, o como dijo en la entrevista “meter a uno de los suyos a la cárcel”.

En la entrevista Duarte deja entrever que trae una bomba en las manos que pronto hará estallar, antes no lo hizo, aclara, porque en este país no se puede enfrentar al aparato del gobierno. Aseguró que no está pidiendo ningún beneficio, es decir no se salió del guión.

“No le debe lealtad a nadie” expresó el ex–gobernador, lo que revela que sus acusaciones, cuando comparezca ante la Fiscalía General de la República irán en contra el hombre de la peluca y algunos de sus colaboradores, más allá de Rosario Robles.

Y una sentencia, el grupo político que me atacó hoy va tener que enfrentar a la justicia mexicana, para luego afirmar que pronto saldrá de la cárcel, ¿por qué esa seguridad?

****

Férrea batalla libra el periodista Ricardo Rocha en contra de Valentina Batres, la hermana del frustrado reeleccionista, Martí Batres, quien pretende despojarlo de la dirección del canal de Congreso de la Ciudad de México, que dirige desde el sexenio pasado, pasando por encima de sus derechos laborales y los de sus colaboradores que han tenido que sufrir el retraso en el pago de sus salarios como presión para que renuncien. En este juego sucio de una mujer integrante de la familia que se cree dueña de Morena, Rocha ha sufrido desde la falsificación de su firma hasta amenazas a su integridad. El periodista cuenta con la solidaridad de un importante número de comunicadores. Valentina ya tiene el control de la Coordinación de Comunicación Social y ahora quiere el Canal… Este día se cumplen 5 años de los trágicos acontecimientos en Iguala, Guerrero que dejaron a 43 estudiantes desaparecidos y 7 personas muertas, algunas de ellas que nada tenía que ver en el entierro. Las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa, marcharán por las calles de la Ciudad de México como lo han venido haciendo todos los días 26 de septiembre y otros en legítima exigencia de justicia.