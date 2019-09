Kate del Castillo explota contra reportero que la llamó ‘amor’

México.-La célebre actriz Kate del Castillo contestó tajantemente a un reportero que la llamó “amor” en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), según replican este jueves medios locales avivando la polémica.

Oye, amor, tu papá nos dijo que está muy apenado”, le indicó el periodista Gabriel Cuevas, ante lo que la actriz le respondió notoriamente molesta: “no me digas amor, me llamo Kate, dime Kate. No soy tu amor, no me digas amor. Nunca” y decidió no contestar más preguntas ingresando rápidamente a su automóvil.