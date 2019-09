Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, informaron el estatus que guarda la investigación, durante la conferencia matutina de este jueves.

El primer mandatario señaló que éste es un asunto fundamental para su gobierno que se esclarezcan los hechos del caso Ayotzinapa, que se encuentre a los jóvenes desaparecidos y se haga justicia.

Indicó que no hay ninguna limitante ni impunidad para nadie, y confió en que pronto haya resultados, “porque se están atendiendo las cosas bien, se trabaja de manera profesional” y en colaboración con la Fiscalía General de la República.

López Obrador destacó que cuando se trata de un crimen de Estado es difícil llegar a la verdad, pero hoy se tiene la ventaja de que no habrá impunidad, por lo que todo el Estado mexicano está participando para esclarecer los hechos.

López Obrador, Encinas y el fiscal especial del caso portaron una camiseta que conmemora la desaparición de los estudiantes normalistas, mismas que le fueron proporcionadas por los familiares de los normalistas.

“Me dieron esta playera de apoyo y me la puse, estamos con los padres”, dijo el mandatario al mostrar la playera con la leyenda: “Ayotzinapa. 5 años. Yo con la verdad”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que tras el análisis de millones de datos de telefonía celular, una de las primeras conclusiones es que ninguno de los estudiantes tuvo contacto con algún grupo delictivo.

Refirió que hay una recompensa de un millón 500 mil pesos para quien proporcione información fidedigna y verificable sobre el paradero de los jóvenes y una más de 10 millones para localizar a Alejandro Tenescalco, presunto implicado en la desaparición de los normalistas.

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que las personas que proporcionen información tendrán seguridad. “Los que seguramente saben, hay muchos que saben, por eso tengo confianza en que vamos a conocer la verdad, el que informe tiene toda la protección del Estado. Todo el apoyo del gobierno”, señaló.

“Por eso, no pierdo las esperanzas, estoy optimista. Creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares, no lo descarto, no me doy por vencido, al contrario creo que lo vamos a lograr”, añadió.

Así mismo, Encinas detalló que el exprocurador, Jesús Murillo Karam, ha mostrado voluntad para comparecer ante la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, lo cual sucederá en los próximos días.

Agregó que el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ha mencionado que no todos los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, “se trata de un elemento que muestra la vulnerabilidad de la verdad histórica”.

Como parte del nuevo trabajo que se está realizando se instaló una mesa multidisciplinaria con asesores internacionales, que incluye a la FGR y antropólogos argentinos forenses, para poder desahogar todas las tareas de análisis genético.

Así también, al día de hoy se han llevado a cabo ocho operativos de búsqueda en cinco municipios: Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco

A su vez, el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, indicó que si los indicios arrojan que una persona pueda estar implicada en los hechos, “si es necesario que sea llamado a comparecer, sea cualquier persona, será llamado ante la justicia”, incluido el expresidente Peña Nieto.

Agregó que desde su Unidad, ninguna persona está por encima de la ley, se trabaja para llegar a la verdad de los hechos y que haya justicia para las familias de los desaparecidos hace cinco años.

Señaló que se investiga “fuertemente” los actos de malos tratos y torturas que se dio a las personas involucradas en el caso “y en su momento empezaremos a dar los resultados de las investigaciones”.

Dio a conocer que se busca proveer mayores pruebas al juez que lleva el asunto y que por ello, la semana próxima se citará a quienes en su momento tuvieron un cargo en los tres niveles de gobierno y que estuvieron vinculados con el caso, como el exgobernador Ángel Aguirre y el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Expuso que si se reúnen las pruebas necesarias para fincar nuevos delitos y si los funcionarios vinculados u otras personas son responsables por actos u omisiones, podrían ser llamados a declarar o detenidos nuevamente.

Gómez Trejo indicó que la Unidad a su cargo retomó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que trabajaron en 2015 y 2016 en este caso, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Luego de que la oposición en el Senado rechazó la propuesta de dictamen sobre la revocación de mandato, el presidente López Obrador cuestionó a qué le tienen miedo los legisladores, y dijo que él no se opone a que el INE la organice.

“No sé a qué le tienen miedo los de la oposición, en la democracia el pueblo es el que pone y el que quita, el pueblo tiene todo el derecho de cambiar la forma de su gobierno y esa es la esencia de la democracia participativa”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal agregó que por ello se quiere dejar establecido que mediante la revocación del mandato los ciudadanos podrán mantener o quitar a una autoridad, algo que consideró un elemento fundamental de la democracia.

En este marco, el presidente aprovechó gradecer a los legisladores por la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, “ya tenemos este marco legal que era importante, necesario”, y recordó que está pendiente convertir en delito grave la facturación falsa.