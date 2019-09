A Martha Higareda se le salió un moco frente a Keanu Reeves y Chris Evans (VIDEO)

México.-Para ese momento aburrido del día llega una divertida anécdota de Martha Higareda, quien platicó con sobrado pudor aquella vez que se le salió un moco frente a Keanu Reeves y Chris Evans.

La actriz mexicana de cine y televisión contó la curiosa experiencia en el programa “D-Generaciones”. El incidente tuvo lugar mientras grababan la escena de una película.

Resulta que la protagonista de filmes como “Amar te duele”, “Hasta el viento tiene miedo”, “Niñas mal”, “No manches Frida ” y “Tod@as caen ”, tenía que meterse a una alberca según requería la escena de la película.

Ella debía sumergirse a la alberca, salir coquetamente del agua, caminar como si de una modelo se tratara a fin de despertar la envidia de la novia de alguien para después recibir un beso del actorKeanu Reeves que la envolvería en una toalla. La escena continuaba con un vendedor de hamburguesas que le lanzaría un piropo sobre su forma de nadar el cual agradecería mientras llegaba a la mesa donde se encontraba Chris Evans .

“Yo soy chaparrita, traigo mi bikini y no tocó el fondo de la alberca, entonces digo: ‘mta’ y ahí estoy flotando… Acomodan la cámara que me seguía y el director dice: ‘acción’. Nado, llego a las escaleras… y me acuerdo que tenía que verme sexy y el cuate que se me tenía que quedar viendo, se queda en shock… Llega Keanu y me envuelve y me da un beso en la frente… Me contoneó paso por el de las hamburguesas, llegó a la mesa y el Capitán América se me queda viendo… y preguntó qué pasa” Martha Higareda

A la actriz, de 36 años de edad, se le había salido un moco mientras nadaba pero nadie le dijo nada hasta que terminaron de grabar la escena, la cual obviamente repitieron.

“¡Tienes un moco!”, gritaron a Martha Higareda

Por otra parte, actualmente Higareda promociona la película “Tod@s caen” donde comparte créditos conOmar Chaparro, Mauricio Barrientos, Alejandro Cuétara, Francisco de la Reguera y Anabel Ferreira.

Sdp