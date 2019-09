AMLO responderá por escrito acusación del PRD sobre uso de recursos

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no acudirá al Instituto Nacional Electoral (INE) para responder las acusaciones –interpuestas por el PRD- acerca de uso de recursos públicos para promover imagen personal. La consejería jurídica de la Presidencia entregará por escrito la respuesta. Este viernes, en conferencia de prensa, el mandatario dijo que los consejeros del INE ahora andan de paladines de la democracia pero ‘se hicieron de la vista gorda’ cuando en anteriores sexenios se utilizaron programas con el propósitos electorales.

“Los programas sociales, se los puedo hasta enlistar, los utilizaban con propósitos electorales: Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Prospera, puro programa clientelar, con propósitos electorales, puro reparto de migajas, de despensas, de frijol con gorgojo. Y, por cierto, con todo respeto, los consejeros del INE se hicieron de la vista gorda, sobre todo en el último tramo, con la aplicación del Prospera y ahora se convierten en paladines de la democracia”.

En cuanto al mensaje a los consejeros electorales, el presidente López Obrador dijo:

“Aprovecho para decirle a los servidores públicos del INE, a los consejeros, que no voy a poder asistir ahora pero sí voy a enviarles un escrito hoy mismo, si me lo permiten, para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa”, dijo.

-¿Negaría entonces que haya hecho promoción personal a través de los programas sociales?

-Claro. Lo único que les voy a decir es ‘vámonos respetando’, no somos iguales, que no me confundan porque eso sí calienta. O sea, nosotros venimos de una lucha en donde padecimos de los fraudes de Estado, del uso de los presupuestos para favorecer a los partidos, los candidatos.

De todas manera, agregó, es su derecho y los respeto y son autoridad y si ellos emiten una recomendación o deciden infraccionarnos, nosotros vamos a defendernos y a acatar lo que la autoridad determine, “esto mismo, ayúdenme, transcríbanlo”, dijo a los reporteros.

Por lo pronto, el mandatario viajó esta mañana a Coahuila, para iniciar una gira de tres días, así que no estará en la Ciudad de México, pero aun cuando permaneciera aquí comentó que no acudirá al INE.

Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social del gobierno de la República, subrayó que la comunicación será a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a nombre del mandatario y de la secretaria de Bienestar y el director de Programas Sociales.

La Jornada / Fabiola Martínez