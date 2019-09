Guerra comercial puede hundir al mundo en recesión: China ante ONU

Nueva York.- El máximo diplomático de China dijo este viernes que los aranceles y las disputas comerciales podrían hundir al mundo en una recesión y que Pekín se comprometió a resolver los conflictos de manera “calmada, racional y cooperativa”.

En un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo: “Erigir muros no resolverá los retos del mundo y culpar a otros por los propios problemas no funciona. Las lecciones de la Gran Depresión no deben olvidarse”.

La Jornada / Reuters