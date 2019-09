Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En su conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se distribuirá el Plan Nacional de Desarrollo, al considerar que éste inicia una etapa nueva en el desarrollo del país.

Con una primera impresión de 10 mil ejemplares, el objetivo es informar sobre el marco teórico, político y conceptual de las acciones de Gobierno.

Respecto a la política social, el primer mandatario señaló que se busca construir un país con bienestar, con desarrollo sostenible, a través de programas de la Secretaría del Bienestar.

Destaco que en el tema económico no sólo se centra en la búsqueda del crecimiento, sino que procura que haya crecimiento con bienestar o progreso con justicia, porque sin esto sería un retroceso.

El Ejecutivo federal consideró que quienes realizaron actos vandálicos el día de ayer durante la marcha por los cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no son anarquistas, sino conservadores que perjudican un movimiento legítimo, justo, y que no tienen el respaldo ciudadano.

Tras señalar que el anarquismo es un movimiento profundo en ideales, productivo y propositivo, refirió que los agresores de ayer tampoco son radicales, “no participaron en la marcha, iban en paralelo, destruyendo”.

“Cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería, eso no tiene que ver nada con el movimiento de izquierda, progresista, eso se acerca más al conservadurismo que tiene varias manifestaciones y expresiones”, expresó.

Al ser cuestionado sobre los hechos violentos por parte de encapuchados, López Obrador afirmó que siempre hay este tipo de provocadores, por lo que se tiene que ver quiénes son, y confió en que el Gobierno de la ciudad hará la investigación pertinente, en tanto que el gobierno federal asumirá lo que le corresponda.

Respecto a la despenalización del aborto que recientemente aprobó el Congreso de Oaxaca, el Presidente evadió abordar el tema y sólo se limitó a señalar que es un asunto que puede tratar en una consulta.

López Obrador lamentó la muerte de tres soldados en una emboscada ocurrida ayer jueves en la sierra de Guerrero, y afirmó que con la nueva estrategia de su gobierno hay más trabajo de inteligencia para cuidar a los militares y evitar enfrentamientos.

Así mismo, el mandatario federal envió su pésame a los familiares de las víctimas.

Agregó que en su gobierno están pendientes de los militares que apoyan para garantizar la paz y la tranquilidad, por lo que “no vamos a arriesgarlos, los cuidamos y nos sentimos muy orgullosos de lo que hacen”.

En ese sentido dijo que cada vez hay más trabajo de inteligencia para, entre otras cosas, cuidar al personal militar, a todos los cuerpos de seguridad, además de que se evitan los enfrentamientos. “No queremos que suceda lo que en gobiernos anteriores que perdían la vida muchos”, tanto civiles como elementos del Ejército.

Al respecto sostuvo que su gobierno no declara la guerra, y que con esta nueva estrategia, hasta ahora son pocos los elementos que han perdido la vida, además de que se protege a los civiles, se respetan los derechos humanos, no hay masacres, “por eso lamentamos mucho que pierdan la vida estos soldados”.

“No tengo ningún problema de conciencia”, dijo López Obrador sobre las declaraciones del día de ayer de su homólogo, Donald Trump, respecto a que “está usando a México para proteger la frontera”.

“No tenemos nada de qué avergonzarnos”, refirió al agregar que nuestro país tiene la mano abierta y tendida a todos los gobiernos del mundo. “Nosotros sin balandronadas, sin exageraciones, representamos, con dignidad a nuestro país y no tenemos nada de qué avergonzarnos”, manifestó.

El Ejecutivo federal reiteró que su gobierno defiende la soberanía de México y que no quiere la confrontación; “tenemos la mano franca, abierta, tendida a todos los gobiernos del mundo y abrazamos a todos los pueblos del mundo”.

Sostuvo que de manera especial, a México le interesa mantener una buena relación y una buena vecindad con Estados Unidos, que haya cooperación para el desarrollo y respeto mutuo.

En México no nos metemos en asuntos internos de otros países porque no queremos que lo hagan con México; se aplica el principio de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos, puntualizó.

Al ser cuestionado si acudirá a la comparecencia que solicita el Instituto Nacional Electoral por el presunto uso indebido de recursos para promoción personal, el primer mandatario negó dichas acusaciones y dijo: “vámonos respetando, no somos iguales, no me confundan porque eso sí calienta”.

Tras aclarar que no podrá comparecer ante el INE, que lo citó, junto con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, para aclarar este tema, el Ejecutivo federal dijo que debido a que sale de gira de trabajo, enviará un escrito al organismo para para ejercer su derecho a la defensa.

Además, reiteró su respeto al órgano electoral, pues “son autoridad, si ellos emiten una recomendación o (deciden) infraccionarnos, nosotros nos vamos a defender y a aclarar lo que la autoridad determine”.