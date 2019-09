López Obrador responde al INE: “nunca he recurrido o participado en fraudes electorales”

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que jamás se permitirá que el presupuesto federal sea utilizado por funcionarios para beneficio de ningún candidato o partido, como sucedía en gobiernos anteriores.

A través de una carta dirigida a Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), el mandatario expresó que siempre “haremos valer la democracia, acataremos la ley y respetaremos sus resoluciones”.

“Durante toda mi vida he luchado por establecer en México una auténtica democracia. Nunca he recurrido o participado en fraudes electorales, por el contrario, los he padecido y he dedicado muchos años a combatirlos, como lo han hecho millones de mexicanos, mujeres y hombres, defensores de la libertad”.

“Como Presidente de México, estoy decidido a contribuir con toda mi autoridad y entusiasmo para acabar con la simulación y convertir en realidad la democracia”, señaló el Presidente en la misiva.

Este jueves se dio a conocer que la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) citó a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El organismo expuso que de manera rutinaria la autoridad electoral emplaza a todas las partes denunciadas, en este caso funcionarios públicos, y generalmente “las partes involucradas atienden estos citatorios a través de sus oficinas jurídicas y es posible que, inclusive, las desahoguen por escrito”.

Esto después de trascender que el Ejecutivo Federal, así como la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, estaban llamados a responder el citatorio de la investigación contenida en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/106/2019 de la Unidad Técnica de lo Contencioso.

Citatorio que se dio tras la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del presidente López Obrador y diversos funcionarios denominados Servidores de la Nación.

El Heraldo de México