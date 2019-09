Natalia Jiménez sorprende a sus fans y toca en el metro (VIDEO)

México.-La cantante Natalia Jiménez se olvidó de sus años de fama con el grupo “La Quinta Estación” y regresó a Madrid para tocar en la estación de Metro Bilbao como lo hacia en sus inicios.

Mediante Instagram la cantante española de 37 años de edad, compartió un video donde aparece sentada en el metro junto a su guitarra y un hombre se acerca a darle una moneda.

“Cuando estuve en Madrid hace unas semanas, no pude resistir las ganas, y me fui tocar en la estación de Metro Bilbao, donde yo tocaba cuando empezaba en la música. Y ahí sentada me di cuenta de todo lo que he pasado, lo bueno y lo malo, para llegar hasta aquí. Esos euritos que me tiraron aquel día valieron millones para mi corazón. Gracias a todos por haberme cumplido el sueño de convertirme en artista”. Natalia Jiménez

A pesar del éxito que ha logrado en México, por ejemplo su más reciente disco ‘México de mi corazón; sus colaboraciones junto a Yuri, la Banda MS y Carlos Rivera, Natalia dejó entre ver que más allá de los buenos momentos nunca olvidará sus inicios como artista.

“A petición popular os pongo un pedacito de lo que toqué en el Metro Bilbao aquella mañana de domingo en Madrid”. Natalia Jiménez

Tras abrir su corazón en redes sociales y recordar su pasado, Jimenez recibió cientos de felicitaciones por parte de sus admiradores por ser una mujer determinante y perseguir sus sueños.