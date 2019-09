“No me confundan porque eso sí calienta”; AMLO por requerimiento del INE

México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) no lo confundan porque eso sí calienta, esto tras el requerimiento que le hicieron.

Y es que el instituto mandó un requerimiento al presidente de la república, por la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la supuesta realización de actos de promoción personalizada mediante la indumentaria y accesorios, utilizados para llevar a cabo funciones de levantamiento de censo o entrega de beneficios de programas sociales.

“Lo único que les voy a decir es vámonos respetando, no somos iguales. Que no me confundan porque eso sí calienta. Nosotros venimos de una lucha donde padecimos del uso de los presupuestos para favorecer a los candidatos“, enfatizó el presidente.

AMLO también señaló a los programas sociales como: Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera eran reparto de migajas con fines electorales.

Además, el mandatario aseguró que los consejeros del INE se hicieron de la vista gorda en el último plano con la aplicación prospera, ahora se convierten en paladines de la democracia.

“Es su derecho y los respeto, son la autoridad y si ellos emiten una recomendación y deciden infraccionarnos y vamos a defendernos y acatar lo que la autoridad determine”, dijo.

El Heraldo de México