PRI no permitirá amenazas ni chantajes, sentencia Alejandro Moreno

México.- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, advirtió que este partido no debe responder por acusaciones que pesen sobre sus militantes, relacionadas con situaciones personales. En este supuesto se incluyó y dijo que “no tiene vergüenzas que ocultar”.

En su mensaje emitido durante sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN) aseveró además que en el tricolor no permitirán amenazas ni chantajes, ni adentro y tampoco las que vienen de afuera.

“Que se escuche bien, que se escuche claro y que se escuche lejos: no tengo vergüenzas que ocultar y como todo ciudadano responderé lo que se me llegue a formular, con la tranquilidad que me brinda un desempeño siempre apegado a la letra y al espíritu de la ley”, dijo al referirse, de modo implícito, a los señalamientos públicos acerca de su patrimonio.

Al final de su discurso llamó a sus compañeros a cerrar filas e invitó a regresar a los que se fueron, para volver a ganar. Ahora, agregó, nuestra única opción es crecer.

Luego criticó al gobierno federal al asegurar que éste puede llevar a la ruina México y convocó a sus compañeros para que el PRI se convierta en la “memoria ética” del país.

“Este gobierno morenista cree que lo sabe todo y está claro que no sabe nada”, expresó.

En la sesión – a la que no acudieron los coordinadores parlamentarios del PRI- se aprobó la emisión de la convocatoria para la renovación del CPN.

Por la mañana, en conferencia de prensa, Moreno no descartó movilizaciones sociales para detener el “brutal” recorte al presupuesto 2020 para el campo.

La Jornada / Fabiola Martínez