¡Raymundo el protegido!

Raúl Flores Martínez.

Algo que llama la atención en Tamaulipas, es la impunidad con la que se mueve Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos en Tamaulipas y a quien se le relaciona directamente con el Cártel del Noreste.

De acuerdo con la Información Filtrada del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, los aparatos de inteligencia ya le entregaron al gobierno tamaulipeco una serie de grabaciones telefónicas, videos y transcripciones de conversaciones que ha tenido con algunos integrantes del crimen organizado.

A continuación pondré tres transcripciones de varias llamadas telefónicas e investigación que realiza personal de inteligencia Federal que le fueron entregadas al gobierno de Tamaulipas que realizó a Raymundo Ramos.

La primera tiene que ver con diversas llamadas que realiza el activista a reclusos de algunos penales.

“Raymundo Ramos, suele comunicarse con personal que se encuentra recluido en algunos de los penales o reformatorios, quienes piden le deposite o envie? dinero para la compra de pases (se infiere que se refiera a droga) o para cre?dito para su tele?fono” (sic).

La segunda transcripción, claramente menciona las actividades del activista.

“Raymundo Ramos, constantemente está en bu?squeda de posibles vi?ctimas de violacio?n a los derechos humanos, con el fin de brindar sus servicios como defensor de los derechos humanos, pero incitando a poner o a mostrar rechazo hacia las fuerzas armadas y a evidenciar actos de violaciones, asimismo Raymundo R., mantiene comunicacio?n posiblemente con directores o personal de la PGR., pues este pregunta sobre los nombres de los presuntos implicados da?ndole respuesta inmediata y refiriendo si estos tienen antecedentes o arreglos para estar en libertad” (sic).

Dentro del catálogo de llamadas, hay una que sobresale al mencionar a Miguel Ángel Treviño Morales el “Z-40”, ex líder de “Los Zetas”.

“Una persona se comunico? con el Lic. Raymundo Ramos Va?zquez el cual se refiere hacia Raymundo como “jefazo”, este? le pregunta que si ha tenido contacto u?ltimamente con la hermana de Miguel A?ngel Trevin?o Morales (a) Z-40; que ella le hablo muy molesta y que queri?a sostener una reunio?n con ellos y el licenciado Rueda aproximadamente la pro?xima semana entre el 25 o 26 de abril, y que le ha estado hablando constantemente referente a unas copias del expediente del (a) Z-40 y de algunas cosas que a esta no le parecieron; mencionando el Lic. Raymundo Ramos Va?zquez que e?l no es parte de? y que e?l no tiene conocimiento del expediente y no lo ha visto, asimismo solo ha expresado una opinio?n, y que solo ha efectuado opiniones y su recomendacio?n es que fuera la hermana a ver el expediente. Mencionando el Jefazo; que la hermana no quiso hablar por tele?fono por el miedo que este? intervenida su li?nea. Mencionando por ultimo Raymundo R., que e?l no tiene acceso al expediente y solo puede opinar sin mayor compromiso con ellos, ni mucho menos sin una compensacio?n de por medio pues e?l no tiene compromiso con ellos” (sic).

Estas conversaciones fueron filtradas por funcionarios que están en el Gabinete de Seguridad, quienes señalaron que la red de protección del activista ya está ubicada y se separará el momento propicio para desarticularla.

Mientras tanto Tamaulipas se hunde en la violencia en espera que la Guardia Nacional entre con más elementos.