Demandan mecanismo de protección a niñez migrante de América

Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles pidieron un mecanismo transnacional de protección integral para la niñez migrante, ante la “crisis humanitaria” que sufren miles de menores provenientes de países centroamericanos.

Este mecanismo permitiría además fortalecer en cada país sus sistemas de protección integral para la niñez, luego que entre enero y mayo pasado fueron deportados de Estados Unidos más de 47 mil menores y adolescentes provenientes de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica.

Durante los trabajos del 173 periodo de sesiones de la CIDH se expusieron las “graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes” durante su camino desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos.

Las organizaciones llamaron a la CIDH que solicite a los gobiernos de la región información detallada “sobre los procedimientos usados para determinar el interés superior de la niñez en los éxodos masivos”, indicó la Comisión en un comunicado.

Datos presentados durante la sesión revelaron que al menos 47 mil 695 niñas, niños y adolescentes fueron deportados desde Estados Unidos en los primeros cinco meses del año, de los cuales ocho mil 272 fueron retornados a El Salvador; 24 mil 638 a Guatemala y 14 mil 785 a Honduras.

La CIDH y las organizaciones civiles consideraron que es necesario realizar una visita oficial a las fronteras entre Estados Unidos, México y Centroamérica con el objetivo de documentar la situación de la niñez migrante y de los solicitantes de la condición de refugiado.

Denunciaron el daño que se ocasiona a los menores migrantes que son privados de su libertad de manera ilegal “en los centros de detención, y en muchas ocasiones son separados de sus familias en Estados Unidos y México”.

Manifestaron su preocupación por las condiciones inhumanas que hay en los centros de detención para migrantes, el hacinamiento y el trato discriminatorio que sufren, en especial los de origen afrodescendiente, por parte de personal poco capacitado.

Llamaron a los gobiernos a no considerar la migración como delito, “sino una necesidad de supervivencia; porque la actual política migratoria en los hechos busca castigar la posibilidad de una vida distinta, negando la protección internacional a quienes escapan de la violencia”.

Las organizaciones participantes en el 173 periodo de sesiones de la CIDH fueron Red por los Derechos de la Infancia en México; Instituto para las Mujeres en la Migración; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba; y Aldeas Infantiles SOS International.

Además de Asylum Access México; Fundación Cristosal; International Detention Coalition; Disability Rights International; Kids in Need of Defense; y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.

NTX