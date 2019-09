Ebrard sólo aceptará versión oficial de Trump

México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que tomará las declaraciones vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de la ONU, en torno a la relación con México.

“Yo me iría a la declaración oficial que hizo aquí en Naciones Unidas en la inauguración, que dijo: ‘México nos ha mostrado gran respeto y yo, en retorno, o en correspondencia, también les muestro a ellos respeto’. Es lo que él dijo y es en la Asamblea General de la ONU, para mí esa es la versión oficial de Estados Unidos”, expresó.

Este jueves, el mandatario estadounidense afirmó que utilizaba a México para defender la frontera sur de su país, ya que los legisladores del Partido Demócrata no hacían nada para reformar las lagunas que tienen sus leyes en relación a las solicitudes de asilo.

“¡Nada se hace, excepto cuando lo hago! Estoy usando México para proteger nuestra frontera porque los demócratas no cambiarán las lagunas y el asilo!”, dijo Trump ante medios de comunicación.

El canciller mexicano reafirmó que en conjunto con El Salvador, Guatemala y Honduras, se llevará a cabo el Plan de Desarrollo Integral; además estimó que el asilo en México crecerá 10 veces este año y rechazó que se piense en negar el refugio a los migrantes.

“Va a crecer este año diez veces el número de personas que está pidiendo refugio en México, no estamos previendo negarles el refugio, al contrario. Lo que no podemos hacer es que México sea un país en donde no se cumpla la ley y que no podamos proteger a las personas que quieran estar en nuestro país, porque si no están registradas no podemos protegerlas”.