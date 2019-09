VIDEO. “El Triste”, la canción preferida de los fans de José José

México.- Luego de que se informara del fallecimiento de José José este sábado a los 71 años de edad, las muestras de afecto y homenajes improvisados para el cantante no se han detenido, y seguidores del intérprete de “40 y 20” han expresado con qué tema se sienten más identificados.

Durante una encuesta realizada a una muestra de 50 personas, 27 eligieron el tema El triste como la canción del ídolo con la que más se identifican. La pieza fue escuchada por primera vez en el Segundo Festival Mundial de la Canción Latina, realizado del 10 al 15 de marzo de 1970 en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, donde el intérprete quedó en tercer lugar.

Fue compuesto por Roberto Cantoral y pertenece al álbum homónimo que lanzó “El príncipe de la canción” en 1970, en el cual también destacan temas como Mi niña, La noche de los dos, escrita por Felipe Gil y A partir de hoy, del cantautor mexicano Armando Manzanero.

Otros encuestados de la muestra, eligieron Amar y querer como uno de los temas que no deben faltar en el repertorio de una noche de convivencia. La canción pertenece al material número 11 de José José, el cual significó su cambio de compañía discográfica; con Gavilán o paloma y Buenos días, amor, el cantante obtuvo discos de Oro y Platino.

Del tercer material, Lo pasado, pasado, lanzado en 1978, se eligieron temas como Lo que no fue no será, compuesto por el también cantante Napoleón; Ahora no y el tema que da título al álbum fueron escritos por Juan Gabriel “El Divo de Juárez”.

Entre otros temas que sus fanáticos eligieron se encuentra Payaso, del álbum Reflexiones publicado en 1984, así como el tema Almohada, del compositor nicaragüense Adán Torres.

El viernes 4 de octubre sus seguidores se darán cita en la Alameda de la Ciudad de México para interpretar, en un karaoke, los éxitos que colocaron a José José como uno de los ídolos de la industria musical mexicana e internacional.

