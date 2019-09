VIDEO. Ricky Martin espera a su cuarto hijo; así lo anunció

A principios de agosto Ricky Martin compartió en redes sociales una foto de su hija más pequeña Lucía. Como era de esperar, la foto se llenó de comentarios positivos y superó el millón de ‘me gusta’.

Hace unas horas el cantante anunció que junto a su esposo Jwan Josef, se convertirán en padres por cuarta ocasión.

Aquí el emotivo momento:

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! ? pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019