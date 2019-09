“Ir contra corruptos no es tan difícil”, dijo López Obrador

Chihuahua.- En la sierra Tarahumara, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “no está tan complicado” acabar con la corrupción en el gobierno federal, y que erradicar esta práctica permite generar ahorros para destinarlos al bienestar y el desarrollo de la gente que más lo necesita.

En el diálogo con la comunidad del Hospital Rural San Juanito, el primer mandatario señaló que “ya comenzó esta transformación” con el propósito de terminar con la corrupción y los lujos en la administración pública para “que no haya un gobierno rico con pueblo pobre, porque le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido”.

“Acabar con la corrupción, acabar con la impunidad. Y vamos a acabar con la corrupción porque no está tan complicado, no es como llegaron a decir de manera absurda e irresponsable que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No, nuestro pueblo en las comunidades, en las familias hay una gran reserva de valores, culturales, morales, espirituales”, expuso.

En su mensaje indicó que si el Presidente es honesto, el resto de servidores públicos reproducen la misma manera de actuar.

“La corrupción se da de arriba para abajo. Si el Presidente es corrupto, todos los demás van a seguir ese mal ejemplo, pero si el Presidente es honesto, todos tenemos que portarnos bien. Entonces, estamos barriendo de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras”, aseguró López Obrador.

“Si no hay gastos superfluos innecesarios, rinde el presupuesto y no hace falta aumentar impuestos, ni aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, ni aumentar la deuda pública, porque si no hay corrupción se ahorra bastante”, añadió.

En el patio del hospital rural un grupo de rarámuris protestó por la falta de empleos en la zona de la sierra Tarahumara y para de demandar la entrega de los programas sociales que no reciben desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador.

A manera de respuesta, el titular del Ejecutivo anunció que el programa Sembrando Vida se aplicará también en la sierra Tarahumara.

“En el caso de Chihuahua, ayer hice el compromiso de que vamos a empezar con 25 mil hectáreas, 10 mil empleos, pero como estoy sintiendo la necesidad que es muy grande en la Tarahumara, aquí quiero comprometerme que no van a ser 25 mil hectáreas, van a ser 50 mil hectáreas para 20 mil empleos”, advirtió.

