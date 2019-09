“Tenemos hambre”: rarámuris exigen a AMLO entrar a “Sembrando Vida”

México.- Con pancartas de “tenemos hambre”, un grupo de rarámuris arribó ayer al hospital de este lugar de los altos de la Sierra Tarahumara para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyos, como su inclusión en el programa Sembrando vida, tras la cancelación de Prospera.

Algunos portaron cartulinas con la leyenda “presidente no es bienvenido”, mientras el coordinador de la movilización, Luis Carlos González, señaló que acudieron a pedirle al mandatario “auxilio, trabajo, para combatir la hambruna, que estamos olvidados”.

Afirmó que están “contentos con lo que está haciendo el presidente de la República, pero con lo que no estamos contentos es con ese programa que se nos quitó, que nos tiene totalmente olvidados, y no se nos incluyó en el programa Sembrando vida, y el delegado -Juan Carlos- Loerea no nos atiende”, por lo que exigieron su destitución.

Niños y adultos rarámuris esperaron al Ejecutivo Federal en la entrada de esta comunidad -cuyo hospital visita-, con pancartas como “tenemos hambre”, “marcha ráramuri por el trabajo”, “vivan los indígenas”, “Señor presidente, por el bien de todos primero los pobres. No Mentir” y “fuera Loera”.

González aseguró que López Obrador les pidió llegar al hospital -donde sostuvo un diálogo con la comunidad- para ser atendidos.

En entrevista, dijo que en la zona Tarahumara “no hay fuentes de empleo, los programas de Prospera se les quitaron a muchos familias -consideró 60 por ciento-; ahora las madres de familia están recibiendo una sola beca -sólo las que tienen hijos en edad escolar, sostuvo-. Queremos pedirle al presidente que corrija programas, que cumpla lo que dijo en campaña, que no nos traicione, no nos mientan”.

Afirmó que el delegado Loera no los escucha.

