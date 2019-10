Hay duda si el Tribunal Electoral se extralimitó o no en fallo sobre Ley Bonilla: Sánchez Cordero

México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló este jueves que tiene dudas respecto a si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se extralimitó o no en fallo que resuelve que el Gobierno de Baja California será por dos años.

“Hay dos cosas en esa sentencia, uno que validó la elección y dos que se pronunció por los dos años, aunque ahí tengo mis dudas sobre si se extralimitó o no se extralimitó, porque la Constitución obviamente fue modificada antes de la sentencia, pero no ha sido publicada”, señaló al ser entrevistada al término del Foro ‘Maíz: Semilla de la Identidad Mexicana’.

“Aquí hay un debate muy interesantes pero , ¿saben qué?, los debates jurídicos de altura son los que deben prevalecer en el país”, afirmó la titular de Segob.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el miércoles la validez de la elección de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California por un periodo de dos años.

Esto ocurrió luego de la reforma constitucional que aprobó el Congreso local en julio para que el período de gobierno sea por cinco años. No obstante, hasta la fecha no se ha publicado en el Diario Oficial del Estado, paso que abriría la puerta a diversos recursos de impugnación por parte de alcaldes, ex gobernadores, partidos políticos y empresarios que han expresado su rechazo a la reforma.

Ante este panorama, Sánchez Cordero comentó que el Tribunal ya resolvió aunque tiene dudas en cuanto a si el máximo órgano electoral se extralimitó o no.

Cuestionada sobre las versiones de que la ampliación de mandato sea la del presidente de la República, la secretaria subrayó: “el presidente es la persona más democrática que he conocido en mi vida, por eso estoy con él”.

Afirmó que la lección que deja la Ley Bonilla es que “no se puede atentar contra el principio de certeza jurídica”.

El Financiero / Susana Guzmán