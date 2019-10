Djokovic como una máquina en Tokio

Tokio.-El número 1 mundial, Novak Djokovic, sometió con dureza al francés Lucas Pouille, 24º de la ATP, al imponerse por 6-1 y 6-2 en 50 minutos, en los cuartos de final del Torneo de Tokio.

No soy una máquina, pero hoy he jugado como si lo fuera”, reconoció el serbio.

Potencia, precisión, finura, 8 saques directos, ninguna doble falta… Djokovic sacó a relucir su larga paleta de recursos técnicos.

“Es uno de mis mejores partidos del año. Estoy muy contento de la manera en la que me he sentido y de la manera en la que jugué”, añadió Djokovic, que regresa a la competición en la capital japonesa después de haberse retirado en octavos del US Open por una lesión en el hombro izquierdo.

Jugará por un puesto en la final con el belga David Goffin (15º), que batió al surcoreano Hyeon Chung (143º) por un doble 6-2.

Excelsior