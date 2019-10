Ciudad de México.- Jesús Orta Martínez, habría renunciado a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la Ciudad de México esta noche, trascendió en redes sociales.

El pasado 20 de junio el funcionario declaró ante los diputados del Congreso local que no reducir el índice de inseguridad dejaría su puesto. “Si no hay resultados en un año me voy”, dijo.

Versiones extraoficionales señalan que mañana se presentará a Omar García Harfuch como nuevo titular de la SSC.

La Jornada