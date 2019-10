Los Bolsonaro y sus resbalones tuiteros (1era Parte)

Boris Berenzon Gorn.

En Twitter hay lugar para más de un presidente. Es cierto que el puesto del más escandaloso es ocupado, indiscutiblemente, por Donald Trump. Se lo ha ganado a pulso desde su campaña presidencial, vomitando sus ocurrencias para negar el cambio climático o para atacar a los medios y a los políticos de oposición. Pero las timelines son largas y no se llenan sólo con los zafarranchos del republicano, quien es capaz de derrumbar la bolsa de valores con el cinismo de sus publicaciones. En América Latina también tenemos a nuestro Trump, y no le gusta quedarse atrás en los escándalos ni en las declaraciones que dan pena ajena.

Ya se ha dicho antes: parece que Trump y Bolsonaro fueron separados al nacer. El presidente brasileño, como su par estadounidense, se complace en gobernar desde Twitter y usar su investidura para fanfarronadas, saltándose los protocolos que durante décadas intentaron construir las democracias que gobiernan. Tras su conflicto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y tras las recientes fotografías de su convalecencia, publicadas desde el hospital, decidí hacer este breve recuento de los escándalos que Jair Bolsonaro ha protagonizado o desatado a través de la red social Twitter.

Cuando Bolsonaro quería criticar a Noruega… y en su lugar criticó a Dinamarca

En agosto de este año, Bolsonaro arremetió contra el gobierno noruego, que recientemente había bloqueado fondos que estarían destinados al país sudamericano a través del Fondo Amazonia, debido a la cada vez mayor deforestación que está sufriendo la selva. El presidente brasileño respondió mediante un tuit; no presumió ninguna acción en favor del Amazonas, sino que quiso denunciar los errores de Noruega. “Vean la matanza de ballenas patrocinada por Noruega”, dijo Bolsonaro, adjuntando unas imágenes de cacerías que según él habían ocurrido en ese país escandinavo. Al poco tiempo un diario noruego lo desmintió: las imágenes no provenían de esa nación, sino de las Islas Feroe, parte del Reino de Dinamarca. Los argumentos de Bolsonaro no tienen ni pies ni cabeza.

Cuando arremetió contra Michelle Bachelet y externó su nostalgia por la dictadura

A inicios de septiembre de este año, Bolsonaro atacó en Twitter a la ex presidenta de Chile —y hoy Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos— Michelle Bachelet. El ultraderechista la acusó de estar “siguiendo la línea de Macron” y añadió que “se entromete en los asuntos internos y en la soberanía brasileña”. En el mismo tuit, el finísimo presidente soltó que “los derechos humanos son para los delincuentes”, afirmación que suelen repetir precisamente los responsables de violaciones graves a estos derechos. Bachelet “carga contra Brasil en la agenda de Derechos Humanos de delincuentes, atacando a nuestros valientes policías y militares”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Por si fuera poco, Bolsonaro aprovechó para reiterar su postura en favor de las dictaduras y de los crímenes por ellas cometidos. “Señora Michelle Bachelet: si no fuera por el personal de Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba”, remató Bolsonaro. Un nostálgico de la sangre y la opresión hecho y derecho es quien gobierna Brasil.

Cuando su hijo subió una foto posando junto a él, con un arma en la cintura, en una onda muy película de gánsteres

Hace unos días, el presidente de Brasil tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico que lo llevó a pasar un tiempo en el hospital. Hasta ahí todo perfecto, y con la salud no hay que meterse. La cuestión aquí es que su hijo Eduardo, tras hacerle una visita, decidió subir a Twitter una fotografía muy peculiar. Eduardo Bolsonaro, diputado de Brasil, posaba junto a su padre, quien estaba postrado en la cama de un hospital, cargando un arma en la cintura, como si en vez de legislador fuera el protagonista de una película de gánsteres. Bolsonaro Junior agradeció “a todos los que oraron, rezaron o de alguna manera enviaron energías positivas” y aseguró que toda esta buena vibra “funcionó”. No hay que olvidar que el presidente ha suavizado las normas para poseer armas en Brasil, a pesar de todos los ejemplos internacionales que demuestran que las laxas regulaciones en cuanto a las armas de fuego no traen más que problemas.

Se me termina el espacio y las ocurrencias de Bolsonaro continúan, así que los invito a no perderse, el próximo martes, la segunda parte de este recuento.

Manchamanteles

Las diferencias entre los gobiernos de Francia y Brasil no terminan. Ahora, la hija de Emmanuel Macron, Tiphaine Auzière, lanzó en las redes sociales una especie de campaña #MeToo en contra del presidente Bolsonaro. La abogada e hija de Emmanuel y Brigitte Macron inició un movimiento en redes contra el machismo del mandatario brasileño, quien hace unas semanas atacó a la primera dama francesa en redes sociales. Con el hashtag #balancetonmiso o “denuncia a tu misógino”, Auzière se le lanzó a la yugular a Bolsonaro, dejando claro que este conflicto apenas comienza.

Narciso el Obsceno

El año pasado, poco antes de que ganara las elecciones presidenciales en Brasil, Jair Messias Bolsonaro (sí, leyó usted bien: su segundo nombre es Messias) fue psicoanalizado por varios especialistas a quienes convocó la revista brasileña Época. Por supuesto, este ejercicio fue realizado in absentia (es decir, sin que el paciente estuviera presente). Usted ya podrá imaginarse el diagnóstico: “personalidad autoritaria”, “autocentrada” y “megalómana”, con una “crueldad patente”, tendencias a la “paranoia”, “fragilidad narcisista” y que (para hacer justicia a su segundo nombre) se comporta de acuerdo con una “dimensión mesiánica”.