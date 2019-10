De la frivolidad a las bromitas

Héctor Moctezuma de León.

En estos 19 años que llevamos en el siglo XXI, los mexicanos hemos tenidos que soportar la frivolidad de los panistas y los priistas a las bromitas del gobierno de la 4ª Trasformación, con el guácala, fuchi, como respuesta a los problemas de la inseguridad que nos tiene hartos.

Pórtense bien, si no los acuso con su su mamá, con su papá, con sus abuelos, es la estrategia gubernamental en contra de los vándalos que en cada manifestación se filtran para cometer desmanes, sin que autoridad alguna les ponga un alto.

Ahora sí que ni manche señor presiente, con todo respeto como continuamente usted recalca en sus mañaneras, esos jóvenes no tienen madre, ni padre ni perro que les ladre, no se burle de quienes esperamos que su gobierno ponga un freno a la violencia que diariamente padecemos los mexicanos en todos los rincones del país.

Estos encapuchados que realizan pintas, rompen vidrios y queman comercios, realizan actos por encima de la ley, entonces, en dónde está la promesa de que todo con la ley, nadie por encima de la ley, que seguido nos receta en sus cada vez más aburridas conferencias mañaneras.

Una cosa es reprimir y otra cosa es contener, lo último es producto de protocolos establecidos por la policía para prevenir posibles desmanes cuando los grupos se manifiestan.

Presidente, no quiera vernos la cara, respete a los que votaron por sus promesas de transformación y los que no votaron por la misma. Estamos a menos de dos meses de que se cumpla un año de su gobierno y no vemos por ningún lado la transformación, todo sigue igual no nos quiera engañar, no somos tontos.

Por cierto, yo le propondría, no que encarcele a los encapuchados, mal llamados anarcos, que los detengan y mejor que al día siguiente los pongan a limpiar sus pintas, a colocar los vidrios que rompieron y que en la espalda se les coloque una leyenda que diga yo soy anarco y éste es mi castigo. Y que hagan trabajo comunitario por muchas semanas, ¿a ver si lo vuelven hacer?

******

Recientemente se reunieron en Barcelona, España, con sus respectivas amantes, el ex presidente Enrique Peña Nieto y su tutor, el ex–gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, por cierto, éste muy cambiado, por las cirugías para tratar de verse joven, pero se ve fatal. Peña se había distanciado de Montiel, en común acuerdo, pero allí están nuevamente juntos, las ratas se reencontraron y huyen… Le preguntaron recientemente al maestro Enrique González Pedrero, quien fue uno de los que impulsó la carrera de Andrés Manuel López Obrador en sus albores, cuál era su opinión sobre su pupilo ahora que es presidente y el ex gobernador de Tabasco respondió: somos tabasqueños, pero “no digan que es mi pupilo”… Boda en la Iglesia de San Hipólito de la hija de Alfonso Durazo, en medio de una gran austeridad, no hubo invitados de renombre, sólo la familia… Pocos saben que cuando Felipe Calderón iba sobre Arturo Montiel para llevarlo a prisión, el abogado Juan Collado, ahora en la cárcel, recibió el pitazo de un contacto en la PGR y de inmediatamente se dirigió a Toluca para sacarlo del país y salvarle el pellejo…

circuitocerrado@hotmail.com

@HctorMoctezuma1