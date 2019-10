Desapariciones en el Edomex son sólo como cifras: activista

Toluca.- Los gobiernos del Estado de México y de sus municipios se rehúsan a reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, las desapariciones y los feminicidios, y estas problemáticas continúan siendo vistas fríamente como cifras, aseguró Laura Curiel Armenta.

La activista de Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos del Estado de México subrayó que para los funcionarios de gobierno estos fenómenos siguen siendo nuevos, “cuando hay mujeres y madres de familiares desaparecidos que llevan años buscando justicia”.

Curiel Armenta afirmó que la reciente emisión de la Alerta de Violencia de Género por Desaparición de Niñas y Mujeres “no es suficiente, porque la implementación de ese mecanismo obliga a los gobiernos municipales a proteger a las mujeres, pero las que tenemos hijas desaparecidas necesitamos respuestas”.

Indicó que desean participar directamente y para ello exigen que haya mesas de trabajo por lo menos una vez al mes, para evaluar resultados y si no hay avances que se cambie a los titulares encargados y vengan otros.

“Queremos que el gobernador Alfredo Del Mazo Maza nos atienda para externar nuestro sentir y saber su compromiso con los casos, porque aún hay un ambiente entre los funcionarios de gobierno que esta Alerta de Género emitida por la Secretaría de Gobernación no es necesaria”, señaló.

Curiel Armenta puntualizó que necesitan saber que el presupuesto que se empleé en la aplicación de este mecanismo de la alerta, sea para eso y no haya desvíos.

“Puedo decir que la primera Alerta de Género que se lanzó en 2015, fue tomada por el gobierno estatal como algo obligado, para que la gente se tranquilizara, de hecho, mi hija desapareció ese año y en ese momento no sabía ni que era la Alerta de Género, pero ahora es distinto, tenemos esperanza de que haya resultados con esta nueva alerta”, subrayó.

La activista mencionó que ahora hay esperanza de que el mecanismo funcione y no tanto por nuestras desaparecidas, sino para evitar que haya más. “No queremos ni una mujer más desaparecida, violada o asesinada; queremos certeza, para que nuestras hijas salgan de casa y regresen gracias la protección y la seguridad que brinde el Estado”, subrayó.

Expuso que las autoridades aún no comprenden que deben hacer a un lado la indolencia y la falta de compromiso. “Hablamos del gobierno del estado, de los municipios para los que se emitió la alerta, hablamos de una Fiscalía General, de una Fiscalía de Género que no da un trato humano y de una Comisión de Víctimas que no da una atención adecuada integral”.

Señaló que a ninguna mujer o madre víctima desapariciones le sirve Tarjeta Rosa alguna y mucho menos becas. “Lo que necesitamos son resultados para encontrar a nuestras hijas, queremos resultados para que las mujeres del Estado de México salgan seguras y regresen igual a sus casas”, dijo.

Incluso Curiel Armenta reconoció que el dolor que le ha causado la desaparición de su hija, Daniel Mabel Sánchez Curiel, jamás desaparecerá, sin embargo, ahora el dolor de las demás se ha convertido en propio.

“Ahora nos duelen todas y las que ya pasamos por esto ayudamos a las que empiezan el vía crucis, porque se tienen que enfrentar no solo a la pérdida del familiar, sino a la victimización que las autoridades ejercen sobre nosotras al calificar que nuestro dolor es por falta de conocimiento y voluntad”, sostuvo.

Por último, subrayó que los colectivos de mujeres como el de Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos del Estado de México son lo más cercanos a la comprensión, donde encuentran la ayuda necesaria para aprender lo que sucede con las autoridades. “En los colectivos todas somos una”, enfatizó.

Cabe destacar que el pasado martes la Secretaría de Gobernación emitió la resolución de la Alerta de Violencia de Género por Desaparición de Niñas y Mujeres en siete municipios como Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de México.

