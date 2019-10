Más de 7 mil voces corean éxitos de José José en el Viernes de Karaoke

CIUDAD DE MÉXICO. En un ambiente de júbilo, 7 mil 200 personas que se congregaron este 4 de octubre en el Viernes de Karaoke del Kiosco de la Alameda Central, pidieron un aplauso para “El Príncipe de la Canción” y corearon entrañables temas de su extenso repertorio como “Almohada”, “Amar y querer”, “Lo que no fue no será”, “Lo pasado, pasado” y “El triste”, despidiendo así a José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José (1948-2019).

La actividad, que a petición de los habitantes de la Ciudad de México amplió su horario de 13:00 a 21:00 horas, tuvo lugar en el jardín público donde el artista comenzó su carrera durante los Domingos Familiares organizados por la entonces Dirección de Acción Social, Cívica y Cultural, mejor conocida como Socicultur, hoy Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

El titular de esta dependencia, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, dijo que el evento se debió al ánimo de los ciudadanos por homenajear a una de las mejores voces nacionales que se consolidó en los años 70 en el género de la balada romántica, y recordó cuando conoció a quien con su interpretación y estilo influyó a numerosos artistas.

“El Gobierno de la Ciudad está facilitando el Kiosco de la Alameda porque lo requiere la comunidad karaokera para que hagamos este homenaje a José José. Aquí conocí a un joven que se presentó en un domingo familiar, era José Sosa, y me cautivó su voz”, compartió el funcionario capitalino.

Entre el público que acompañó el canto de los 91 participantes que subieron al escenario, se encontraba el señor José Noel, proveniente de la colonia Prado Vallejo, a quien le pareció un acierto el karaoke dedicado a José José.

“Es una actividad muy merecida, pues recuerda a uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia. Este es el verdadero pueblo, el que vino a cantarle a uno de los grandes cantantes que ha dado México y que dejó una huella profunda en nuestros corazones”, dijo.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando José Alejandro Ordoñez, imitador del acreedor a nueve nominaciones al Grammy y numerosos reconocimientos internacionales, subió al escenario a cantar “Cuarenta y veinte”, “Mi vida” y “Amar y querer”, despertando la emoción de los asistentes, quienes entre aplausos y porras pidieron una canción más.

“La experiencia nunca se me olvidará. Recordamos a uno de los maestros más queridos por los mexicanos y me siento feliz por ver cómo la gente conoce sus canciones. Cuando canté, sentí que él me cubrió y me regaló su esencia para transmitirla al público”, expresó Ordoñez.

El Viernes de Karaoke dedicado a José José fue organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura capitalina. Ante el clamor de la gente para despedir a uno de sus intérpretes mexicanos favoritos, quien falleció el pasado 28 de septiembre a los 71 años, las sesiones de esta tradicional actividad artística en homenaje a “El Príncipe de la Canción” se extenderán durante todo octubre, de 15:00 a 18:00 horas.