Precuela de ‘Los Juegos del Hambre’ ya tiene nombre

A cuatro años de que se estrenara la cuarta entrega de Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2, parece que la historia no ha llegado a su fin.

La autora de la saga de libros, Suzanne Collins, prepara la precuela del relato, este se situará 64 años antes del primer libro, y llevará por nombre “The Ballad of Songbirds and Snakes” (La balada de pájaros cantores y serpientes).

La trama tendrá un tono más político y se enfocará en la naturaleza humana oprimida.

“Con este libro, quise explorar el estado de la naturaleza, quienes somos, y que percibimos como necesario para nuestra supervivencia”.

La autora dijo que se tratará del periodo de 10 años luego de la guerra, el tiempo de reconstrucción.

“El periodo de 10 años de reconstrucción después de la guerra, comúnmente llamado ‘Los días oscuros’ – mientras el país de Panem se esfuerza por levantarse de nuevo – provee una tierra fértil para que los personajes se aferren a estas cuestiones y que su vez se defina su visión sobre la humanidad”, dijo Collins.

Así, el libro narrará los décimos juegos del hambre y describirá el funcionamiento de una sociedad que busca reconstruirse.

Hasta ahora se desconoce si se tratará de una trilogía, pero trascendió que Lionsgate ya está pensando en si llegará a la pantalla grande.

RETURN TO THE HUNGER GAMES! The Ballad of Songbirds and Snakes from Suzanne Collins will be released on May 19, 2020. #SongbirdsandSnakes #HungerGames pic.twitter.com/YrwBaUNRSB

— The Hunger Games ? (@TheHungerGames) October 4, 2019