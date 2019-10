Joaquin Phoenix, “Joker”, aparece sorpresivamente en sala de cine (+video)

El actor Joaquin Phoenix visitó algunos cines de Los Ángeles, donde se proyecta la película Joker, que este fin de semana se convirtió en la cinta de mayor éxito de todos los tiempos en el mes de octubre.

Durante el fin de semana de estreno de la cinta dirigida por Todd Phillips, el actor sorprendió a los cinéfilos, con quien se tomó fotografías y convivió.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, las personas con quienes convivió le expresaron su emoción por la interpretación de “Arthur Fleck”, el hombre que se convierte en el “Joker” (Guasón).

Algunos fans publicaron los videos en redes sociales de las apariciones de Phoenix en los cines de Estados Unidos, entre ellos, uno en el que se disculpa por hacer que se encendieran las luces con anticipación.

“Espero que les haya gustado. No me digan si no lo hicieron. Incluso si lo hicieran, no quiero saberlo. Pero muchas gracias”.

Para el referido personaje, el actor de 44 años se sometió a una dieta y perdió cerca de 24 kilos durante el proceso de su transformación, además de que trabajó muy en particular con la voz que le daría y, sobre todo, con la hipnótica carcajada.

En su primer fin de semana, la nueva película de Todd Phillips debutó en la cima de la taquilla estadounidense con ingresos de 93.5 millones de dólares y un récord como el mayor estreno de octubre de todos los tiempos.

¿Imaginan ir a ver #Joker y que llegue Joaquín Phoenix? Pues pasó en un cine de Estados Unidos#JokerMovie #JokerFilm pic.twitter.com/CBNnwoC3HX — Los Palomeros (@LPalomeros) October 6, 2019

Excélsior