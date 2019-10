Tiroteo en bar de Kansas City deja 4 muertos y 5 heridos

Durante la noche de este sábado, nueve personas fueron baleadas en un bar privado de Kansas City, hasta el momento se reportan cuatro muertos y cinco heridos.

Según el portavoz de la policía Thomas Tomasic, el tiroteo que se dio por un presunto asalto, ocurrió alrededor de la 1:27 a.m (2:27 a.m. ET) en el bar Tequila KC, un lugar privado, solo para miembros.

El atentado dejo cuatro personas muertas y cinco heridos que fueron trasladados al hospital.

El responsable del asalto se dio a la fuga después de los hechos.

“Todavía no tenemos una descripción lo suficientemente buena como para mostrar algo a un sospechoso o sospechosos”, dijo Tomasic. “Ni siquiera sabemos cuántos son”.

Las autoridades ya realizan las investigaciones pertinentes para dar con los asaltantes.

Con información de CNN