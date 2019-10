AMLO informa que ya hay un interesado en comprar el avión presidencial

México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya hay un posible comprador del avión presidencial.

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que no se ha vendido la aeronave, aseguró que no es un asunto fácil porque se requiere cumplir con una serie de procedimientos.

“Se hizo una licitación, intervinieron empresas, al final hay ya una empresa interesada en la adquisición, esto requirió de elaborar avalúos que están en proceso de revisión del funcionamiento del avión porque no se puede vender algo que no esté en buen estado.

“Interviene la Sedena en el arreglo del avión, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y hay plazos, hasta ahora existe un comprador, no puedo hablar más porque todavía no se cierra el acuerdo y es un procedimiento legal, en el caso de que al final no se haga la operación, de todas maneras va a seguir en venta”, detalló.

Detalló que el gobierno federal venderá otras 73 aeronaves y ya empezó el proceso.

“En dos sexenios, en los dos pasados sexenios, se compraron 100 mil mdp en aviones y en helicópteros”, dijo.

El Heraldo de México / Diana Martínez