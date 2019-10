Improcedente desaparición de poderes, determina Comisión del Senado

Ciudad de México.- La Comisión de Gobernación del Senado determinó la improcedencia de las solicitudes y petición para declarar la desaparición de poderes en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.

En reunión extraordinaria se presentó el dictamen en el que se destaca que “la desaparición de poderes es una intervención extraordinaria, por lo que debe ejercerse con estricto apego a la orden constitucional y respeto al Pacto Federal”.

Se subraya que una vez que esa comisión ha examinado y valorado jurídicamente las solicitudes y la petición que le fueron turnadas para que el Senado de la República ejerza dicha facultad, concluye que los hechos que se exponen en dichas solicitudes, así como del conocimiento y apreciación de hechos notorios sobre el funcionamiento de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, no actualizan las hipótesis normativas establecidas en el artículo segundo de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución, para determinar que se ha configurado la desaparición de los tres poderes en esas entidades y emitir las declaraciones correspondientes.

En el dictamen se asienta “no se actualizan los casos o supuestos legales invocados y expuestos para determinar la declaración de la desaparición de poderes.

El acuerdo de la Comisión de Gobernación es que el Senado determina la improcedencia de las solicitudes y la petición para declarar la desaparición de poderes en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.

Los senadores del PAN, PRI, Morena y MC, en la comisión, por separado, coincidieron en que no procede la petición de desaparición de poderes y también como se señala en el dictamen, coincidieron en que los problemas de inseguridad que privan en algunos de esos estados como Guanajuato y Tamaulipas, esas crisis de inseguridad no son privativas de ellas si no casi todos los estados y ello no son causas para declarar la desaparición de poderes, ya que destacaron que la seguridad pública es una materia de competencia concurrente entre la federación, los estados y los municipios.

El dictamen se aprobó por mayoría en la comisión y se turno al pleno.

La Jornada / Víctor Ballinas y Andrea Becerril