Los Bolsonaro y sus resbalones tuiteros (2da Parte)

Boris Berenzon Gorn.

Hace unos días, en este mismo espacio, empezamos un recuento de esos momentos en que Jair Bolsonaro ha jugado a ser Donald Trump, siguiendo sus patrones de gobierno, escándalos, insultos y fake news a través de Twitter. Cada uno en su región, Trump y Bolsonaro han sido cortados con la misma tijera y lo demuestran en cada oportunidad que se les presenta (o que buscan a través de sus publicaciones en esta red social). Sin más preámbulos, retomamos esta lista de los momentos en que el presidente brasileño desató escándalos o simplemente nos causó pena ajena por sus declaraciones tuiteras.

Cuando su hijo demostró que toda la familia Bolsonaro es una nostálgica de la opresión

Carlos Bolsonaro, hijo del presidente brasileño y concejal de Río de Janeiro, tuiteó a inicios de septiembre de este año que, “por la vía democrática, la transformación que Brasil quiere no ocurrirá al ritmo que deseamos… si es que ocurre”. Aunque luego intentó desentenderse y hacerse el loco, es muy evidente el tufo dictatorial que tiene el comentario de Bolsonaro Junior Segundo. El concejal se echó para atrás al día siguiente, asegurando que “lo que realmente había querido decir” era que “por vías democráticas las cosas no cambian rápidamente. Es un hecho. Una justificación para aquellos que reclaman cambios urgentes”. El hijo del presidente también aprovechó para llamar “canallas” a los periodistas que habían entendido su tuit en otro sentido.

Cuando su otro hijo hizo gala de diplomacia y buenos modales compartiendo un video con insultos para Emmanuel Macron

Los roces entre Brasil y Francia se desataron después de que el presidente francés viera con escepticismo las acciones tomadas por el gobierno brasileño para frenar el incendio en la Amazonia. Emmanuel Macron propuso al G7 que se creara un fondo para detener esta catástrofe natural; sin embargo, su homólogo brasileño no miró bien esta acción, rechazándola y tildándola de colonialista. Fue después de ello que el hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro (el mismo que posa en Twitter con una pistola en la cintura como matón de película) publicó en su cuenta de esta red social un “mensaje” para el presidente francés (cualquier parecido con el lenguaje que usan grupos del crimen organizado es mera coincidencia). El tuit contenía un video donde se critica fuertemente a Macron y se le llama idiota. Los Bolsonaro, como Trump, se pasan los protocolos y la diplomacia por el arco del triunfo.

Cuando Paulo Coelho tuvo que salir a dar la cara por Bolsonaro

Tras los dimes y diretes que se aventaron Macron y Bolsonaro, Paulo Coelho publicó a través de sus redes sociales una disculpa dirigida al pueblo francés por la “crisis de histeria” del presidente brasileño. El autor de El alquimista aseguró que los ataques de Bolsonaro eran simplemente una especie de cortina de humo para tapar la penosa actuación que su gobierno había tenido ante el incendio en la Amazonia.

Cuando publicó un video porno en su cuenta de Twitter

Jair Bolsonaro parece estar en contra de absolutamente todo lo que tenga una pizca de libertad. Se puso a atacar, por ejemplo, nada más y nada menos que el Carnaval de Brasil. El mandatario pretendió demeritar este símbolo de su país compartiendo un video donde dos hombres practican una lluvia dorada, supuestamente en el Carnaval de Brasil. Bolsonaro asegura que el Carnaval es una “orgía de decadencia” y pretendió mostrarlo con este recurso audiovisual. El hecho, por supuesto, lo hizo quedar peor a él que a la celebración. “No me siento cómodo mostrado esto”, dijo Bolsonaro, pero compartió el video de cualquier manera, según él porque “tenemos que explicar la verdad” y porque “en esto se han convertido muchos blocos [desfiles callejeros] del carnaval brasileño”. Yo creo que si tanto le molestara el video no andaría por ahí compartiéndolo…

Cuando no tuvo suficiente con compartir un video porno y preguntó a los cuatro vientos qué es una golden shower

Fingiendo demencia o inocencia (con él ya no se sabe), el presidente brasileño preguntó en su cuenta de Twitter: ¿Qué es la lluvia dorada? (en realidad usó el término en inglés golden shower). La urolagnia es una parafilia asociada a las personas que sienten placer o erotización al entrar en mayor o menor contacto con la orina de su pareja sexual. La práctica en la que una persona orina a otra, en asociación a esta parafilia, es conocida como lluvia dorada o, en inglés, golden shower. ¿Bolsonaro de verdad sintió tanta curiosidad sobre el significado de un término desconocido como para preguntarlo en Twitter en vez de googlearlo o se quiso pasar de gracioso o se proyectó fuertemente? No sabemos si Bolsonaro de verdad desconocía el término, pero lo que sí tenemos claro es que no tiene idea de las formas que debe guardar un presidente. Él, sin duda, sigue las fórmulas de Trump. Lamentablemente, en ambos casos éstas han funcionado.

Manchamanteles

En la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebró a fines de septiembre en Nueva York, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ante las imputaciones a su gobierno por los incendios que han tenido lugar en la Amazonia durante los últimos meses, declaró: “El Amazonas no está siendo devastado ni está siendo consumido por los incendios como los medios dicen erróneamente y engañosamente. Ustedes ahora pueden venir y ver por sus propios ojos lo que estoy diciendo y conocer a Brasil. Es un país muy distinto al que se retrata en los medios. […] Recurriendo a estas falacias algunos países en lugar de ayudar se embarcaron con las mentiras de los medios y con un espíritu colonialista cuestionando nuestra soberanía, lo más sagrado”. Bolsonaro aprovechó que tenía la palabra y la atención del mundo para hablar de un tema sin relación alguna con los incendios que son responsabilidad de su gobierno: los regímenes de Venezuela y Cuba. “Venezuela era un país democrático, pero ahora padece la crueldad del socialismo; todo el mundo es pobre; no tienen libertad […] existen 60,000 agentes cubanos que controlan y se mezclan en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, sobre todo la inteligencia y la defensa”.

Narciso el Obsceno

Aún hay más qué decir sobre el diagnóstico de los especialistas convocados por la revista Época en relación con Jair Messias Bolsonaro. El presidente de Brasil quiere ser para su pueblo un “sustituto de padre” al que “se tiene miedo”, pero al que la gente “se somete a cambio de su protección”. Para Fernando Rocha —quien se basa en la obra de Freud Psicología de las masas—, Bolsonaro es una figura “idealizada” que provoca en sus seguidores una devoción “completamente primitiva, como él mismo”.