Aunque se pare el país, no cederé a chantajes, dice AMLO sobre presupuesto para universidades

México.- Ante el paro de 25 universidades y cinco sindicatos para demandar recursos de rescate a nueve universidades en crisis financiera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se va a revisar el presupuesto que se les asignó, pero que, si no tienen razón, “aunque se pare el país” no va a estar a expensas de chantajes.

“Si no se tienen la razón, aunque se pare el país, porque no vamos a estar a expensas de chantaje y nunca van a cambiar las cosas, pero si es una petición justa, entonces sí”, dijo esta mañana en Palacio Nacional.

“Pero no es de que ‘nos agrupamos y va la huelga sino nos das’… esos son grupos de presión y así no es la cosa”, señaló el presidente al ser cuestionado sobre el paro nacional.

López Obrador dijo que se va a revisar el presupuesto de las universidades y cómo se han ejercido los recursos porque el gobierno federal no incrementará el gasto “más que lo que significa la inflación” y tiene que haber “transparencia en el manejo de los recursos porque es dinero del pueblo”.

“Porque no se trata, esto aplica a todo el país y a todas las universidades, de que ‘tenemos un déficit, nos falta dinero, no hay para pagar la nómina, no hay para cerrar el año, no hay para el aguinaldo y necesitamos más dinero’, así ya no es la cosa. Cuentas claras y chocolates peso”, aseguró.

Las universidades autónomas de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas se quedaron sin dinero para el pago de la nómina y prestaciones, y exigen recursos adicionales, informó la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu).

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha estado alertando sobre el riesgo de quiebra financiera en esas nueve universidades estatales que suman un déficit presupuestal de 16 mil 677 millones de pesos.

Proceso / NELDY SAN MARTÍN