Calderón presionó en fallos cuando era presidente: Zaldívar

México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, negó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo haya presionado de alguna manera para que el máximo tribunal lo favorezca en sus fallos.

Durante el programa John & Sabina, transmitido por Canal Once la noche del martes pasado, el académico John Ackerman le preguntó al ministro sobre su relación con el jefe del Poder Ejecutivo, a lo que éste contestó: “No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando, cosa que también he dicho, no se podría decir de algún otro Presidente, que sí amenazó, que sí presionó”.

Ante esto, la escritora Sabina Berman le preguntó a quién se refería, Zaldívar contestó directamente: Felipe Calderón.

Los conductores no abundaron más sobre el tema, sin embargo, el mismo ministro ha referido en otras ocasiones que Calderón lo presionó durante el caso de la guardería ABC, donde él fue el encargado de hacer la investigación especial, facultad que en ese entonces tenía el máximo tribunal.

El proyecto de Zaldívar propuso castigar por su responsabilidad en el caso a altos funcionarios, incluyendo al entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la mayoría del Pleno.

La Jornada / Eduardo Murillo