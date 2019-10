José José: fans despiden a su príncipe

México.- A “El príncipe de la canción” le cumplieron su última voluntad, tener una misa en su honor en la Basílica de Guadalupe. Para honrarlo, decenas de fanáticos acudieron al recinto portando fotografías y playeras con el rostro del cantante.

Una de las asistentes a la celebración fue la señora Patricia Avendaño, quien trabajó con el cantante en Televisa:

“Yo era coordinadora en Cantando por un sueño, siempre acompañaba a José de la puerta 2 al foro, era un viacrucis porque todo el mundo le pedía fotos, y él como era muy sencillo se las tomaba. Hubo una vez que un señor de limpieza se le quedó viendo, y él (José José) se le acercó para abrazarlo y platicar con él. De verdad era un hombre muy amable y con un gran corazón”, compartió en entrevista.

Los “palomazos” no se hicieron esperar, temas como El triste, Lo pasado, pasado y Amar y querer sonaron en la explanada del recinto minutos antes del arribo de la carroza fúnebre.

El señor Isaac Canales, un fan proveniente del Estado de México, incluso faltó a trabajar para dar el último adiós a su ídolo:

“Yo tenía como once años cuando lo escuché la primera vez, sus canciones me acompañaron toda la vida, muchas de ellas las dediqué a mis novias, y a las muchachas que no me hacían caso, les dedicaba las de desamor. Sin duda fue uno de los grandes, porque no sólo nos cantó a los mexicanos, sus canciones conmovieron a todo el mundo”, señaló.

Alrededor de las 12:45 horas, elementos de seguridad acordonaron la explanada para colocar al público en los costados, y permitir el paso de la carroza.

El Heraldo de México / Belén Eligio