Postergar elecciones en Morena generaría desconfianza: Mario Delgado

México.- La posición emitida de la actual dirigencia nacional de Morena, en torno a postergar la elección de su nueva directiva programada entre los días 22 y 23 de noviembre próximo, y llevarla al año próximo genera desconfianza e incertidumbre entre la militancia, expuso Mario Delgado, quien aspira a ocupar la presidencia morenista desde el trampolín, que le significa la coordinación de ese partido en la Cámara de Diputados. “No sabemos si el padrón es confiable”, insistió.

“Yo he recibido muchas quejas de militantes, prácticamente de todo el país, están muy desconcertados porque no se encuentran en una página que instaló el partido para que verifiques si eres militante o no, hay muchas quejas a lo largo y ancho del país, la verdad es que no sé qué está pasando. Ojalá los órganos de dirección y responsables de nuestro partido le puedan informar a la militancia. Hay mucha desinformación

-No van a salir muy raspados de un proceso así- se le cuestionó.

-No sabemos si el padrón es confiable porque nadie lo ha visto, el padrón sigue siendo un misterio, el padrón no es público, entonces pues eso genera mucha incertidumbre, es normal que genere incertidumbre entre la militancia. Claro que genera incertidumbre, genera desconfianza. y yo hago un llamado a que Morena siempre debe regirse bajo principios democráticos y de transparencia. No podemos caer en los vicios que tanto criticamos de otros partidos. Morena tiene que ser diferente.

– ¿Es válido el argumento de que no se hace público el padrón, porque tanto lo manipularon?

-No, no. No, al contrario, yo creo que tiene que ser público para que no se manipulen. Sí es una gran contradicción que Morena no quiera hacer público su padrón.

– ¿Quién es el responsable de transparentar el padrón de Morena?

-Pues los órganos directivos. El Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Honestidad también lo avaló, le respondió al Tribunal Electoral que sí era confiable, no sabemos qué elementos consideró para tener ese dictamen. La presidenta del partido por otro lado dice que no ha tenido acceso al padrón, por eso decía ahorita, es un misterio, es el gran misterio en Morena el padrón.

La Jornada / Enrique Méndez y Roberto Garduño